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14 новых официальных мест для купания появятся в 2022 году в Костанайской области
14 новых официальных мест для купания появятся в 2022 году в Костанайской области
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