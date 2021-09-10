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≡ 14 новых официальных мест для купания появятся в 2022 году в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42346
14 новых официальных мест для купания появятся в 2022 году в Костанайской области
Отправлено: 10.09.21 - 17:07
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Об этом сообщил сегодня, 10 сентября, на брифинге заместитель начальника ДЧС Азамат ОРИМБАЕВ. Кроме 9 пляжей, которые считаются официальными, в список добавили 14 мест. 9 сентября документ согласовали с министерством юстиции.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
896
Re: 14 новых официальных мест для купания появятся в 2022 году в...
Отправлено: 10.09.21 - 17:07
#1
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зато, напротив центрального пляжа, на другой стороне тобола, все нафиг огородили заборами, воротами и все, частная территория - проход/проезд запрещен - 20 мпр штрафа.

почти нет места шашлычкам и рыбочкам
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