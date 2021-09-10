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Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42346
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 15:21
Я помню, как нам рассказывали о президенте, кто и как его избирал, о его полномочиях и роли парламента. Гораздо поверхностно мы знакомились со статьями, которые гарантировали право на мирные собрания. Еще хуже изучали гарантированные конституцией свободу слова и равенство перед законом.
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Re: Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 15:21
Языковые рейды проверила полиция, потому что Россия по башке кое кому дала..
Вот и забегали .
Давно пора было..
Как то все расползаться начало у нас..
Вот и забегали .
Давно пора было..
Как то все расползаться начало у нас..
Re: Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 15:25
Ну а Юбилейный..
Там все нормально..
Везде есть косяки..
Там все нормально..
Везде есть косяки..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10469
Re: Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 15:26
Цитата:
Ваще не так. Молодой парень, перспектив куча. Зачем он теряет свою молодость в нг? Рано или поздно нг умрет,
111:
Ваще не так. Молодой парень, перспектив куча. Зачем он теряет свою молодость в нг? Рано или поздно нг умрет,
Re: Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 15:26
Ну вот и редакция потихоньку решила высказаться на тему языка
А то отмалчивались,думал может не интересно,ан нет,гляди ж ты,решили запустить сначала молодого журналиста))
Цитата:
Да конституция гарантирует равные условия
Только вот почему-то гос язык не все хотят использовать в сфере обслуживания хотя об этом есть четкая регламентация по закону
Нарушение конституции? Чтож не поднимите эту тему тов.ГГ?)) Или конституцию нарушают только пещерные националисты со стороны Куатовцев а пещерные националисты из числа владельцев магазинов (особенно из актау) белые и пушистые? Дилемма)
Цитата:
Журналистика родная сестра пропаганды
Прежде чем утверждать подобное о том что активисты требовали говорить ТОЛЬКО на гос языке,лучше перепроверить факты чтобы удостовериться
А не наврали ли вы? Вот тогда журналист является журналистом а не пропагандистом своих (или чужих) идей
Цитата:
А с чего ассамблея народов Казахстана должна вмешиваться в вопрос о использовании языка в сфере обслуживания?
Активисты где то во время своих рейдов оскорбляли представителей этнических диаспор?
Вроде они везде утверждали,будь вы хоть японцем или кенийцем дело не в нации дело в равном использовании гос языка
А то отмалчивались,думал может не интересно,ан нет,гляди ж ты,решили запустить сначала молодого журналиста))
Цитата:
Я знал, что конституция гарантирует защиту многонационального народа Казахстана, запрет на притеснение по языковому или социальному принципу. Поэтому без особого интереса отнесся к пещерному национализму онлайн-партии «Тил майданы»,
Да конституция гарантирует равные условия
Только вот почему-то гос язык не все хотят использовать в сфере обслуживания хотя об этом есть четкая регламентация по закону
Нарушение конституции? Чтож не поднимите эту тему тов.ГГ?)) Или конституцию нарушают только пещерные националисты со стороны Куатовцев а пещерные националисты из числа владельцев магазинов (особенно из актау) белые и пушистые? Дилемма)
Цитата:
члены которой ходили по торговым точкам и требовали говорить с ними только на госязыке.
Журналистика родная сестра пропаганды
Прежде чем утверждать подобное о том что активисты требовали говорить ТОЛЬКО на гос языке,лучше перепроверить факты чтобы удостовериться
А не наврали ли вы? Вот тогда журналист является журналистом а не пропагандистом своих (или чужих) идей
Цитата:
Бесит не сам факт языкового конфликта - хотя большой вопрос, куда в этой истории смотрела, например, Ассамблея народов Казахстана, -
А с чего ассамблея народов Казахстана должна вмешиваться в вопрос о использовании языка в сфере обслуживания?
Активисты где то во время своих рейдов оскорбляли представителей этнических диаспор?
Вроде они везде утверждали,будь вы хоть японцем или кенийцем дело не в нации дело в равном использовании гос языка
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 15:28
Цитата:
Все мы тут уже потеряли свою девст.., ой, мододость..
Vit:
Молодой парень, перспектив куча. Зачем он теряет свою молодость в нг
Молодой парень, перспектив куча. Зачем он теряет свою молодость в нг
Все мы тут уже потеряли свою девст.., ой, мододость..
Re: Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 15:56
Цитата:
Россия дала по башке Соловьёву
Тот начал истерику
Наши забегали потомучто боятся истеричек как тех мамашек требовавших квартиры именно в столице кончая любителями армянских машин
Куата выпустили в отпуск
Хотя могли взять тут же на месте
Но не стали)
Потомучто одно дело закрутить гайки
А с другой выпустить пар
Парку поддали
Теперь ждём душ
111:
Языковые рейды проверила полиция, потому что Россия по башке кое кому дала..
Языковые рейды проверила полиция, потому что Россия по башке кое кому дала..
Россия дала по башке Соловьёву
Тот начал истерику
Наши забегали потомучто боятся истеричек как тех мамашек требовавших квартиры именно в столице кончая любителями армянских машин
Куата выпустили в отпуск
Хотя могли взять тут же на месте
Но не стали)
Потомучто одно дело закрутить гайки
А с другой выпустить пар
Парку поддали
Теперь ждём душ
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13124
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 16:00
Цитата:
влажные фантазии абайка95..
[Исправлено: alex_60, 10.09.2021 - 16:06]
abaika95:
Наши забегали потомучто боятся истеричек как тех мамашек требовавших квартиры именно в столице кончая любителями армянских машин Куата выпустили в отпуск Хотя могли взять тут же на месте Но не стали) Потомучто одно дело закрутить гайки А с другой выпустить пар Парку поддали Теперь ждём душ
Наши забегали потомучто боятся истеричек как тех мамашек требовавших квартиры именно в столице кончая любителями армянских машин Куата выпустили в отпуск Хотя могли взять тут же на месте Но не стали) Потомучто одно дело закрутить гайки А с другой выпустить пар Парку поддали Теперь ждём душ
влажные фантазии абайка95..
[Исправлено: alex_60, 10.09.2021 - 16:06]
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 16:01
Цитата:
Так салфетками вытри
А то заразишь ещё кого-нибудь
alex_60:
влажные фантазии
влажные фантазии
Так салфетками вытри
А то заразишь ещё кого-нибудь
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1976
Re: Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 16:16
Цитата://пещерному национализму//
Года три или четыре я был в одной из республик Прибалтики: продавал им по контракту свой лён и они пригласили после уборки, меня побыть у них: там некоторые точки общепита и розницы, принципиально не обслуживают РУССКИХ, независимо от того знают они или не знают литовский язык.
Вот это, действительно как вы изящно выразились: - пещерный национализм. Действия местных куатовцев - это цветочки, по сравнению с происходящим там. К казахам прибалты стали относится с уважением после декабрьских событий 1986 года
Я побывал почти во всех республик бывшего Союза, и могу утверждать: самый гостеприимный, и самый толерантный коренной народ, по отношению к другим нациям, и особенно к русским: - это КАЗАХСКИЙ народ. Казахские аксакалы в ауылах, а я уже тоже почти старик, раньше ВСЕГДА говорили: пусть среди нас будут русские - так будет БОЛЬШЕ справедливости и порядка.
ШИРОТА души и ГОСТЕПРИИМСТВО - это МЕНТАЛЬНЫЕ черты моего народа.
Это идёт с далёких веков и на генном уровне, и никакая Конституция и никакой Президент тут ни причём, это не ИХ заслуга; конституции и президенты - приходят и уходят - а отношение к другим нациям, и особенно к русскому народу - это заложено в генах казахского народа.
Иван- садись, Йоган -живи, Ахмед- проходи в дом: - места и земли ВСЕМ хватит - широта моего народа идёт, прежде всего, от огромной, почти бескрайней, территорий земель моего народа; когда то, в глубокой древности завоеванного нашими далёкими воинственными предками и на протяжении многих веков защищавших её неприкосновенность от притязаний многих завистливых соседей.
Да, есть отдельные проявления НЕЗДОРОВОГО национализма, скажите у кого их нет - они есть везде в ЛЮБОМ народе. Они были, есть и будут - и будут до тех пор пока существуют нации и народности.
Все эти межнациональные трения в Казахстане - это трения в виртульном пространстве: в реальности их НЕТ. События в Кордае - это неумелая, кланово-родоплеменная политика местных властей и самое главное: КОРРУМПИРОВАННОЕ решения любых вопросов исполнительной власти на местах, к бабке не ходи - я это точно знаю. В нашей деревне - каждый третий брак - это интернациональный брак.
Года три или четыре я был в одной из республик Прибалтики: продавал им по контракту свой лён и они пригласили после уборки, меня побыть у них: там некоторые точки общепита и розницы, принципиально не обслуживают РУССКИХ, независимо от того знают они или не знают литовский язык.
Вот это, действительно как вы изящно выразились: - пещерный национализм. Действия местных куатовцев - это цветочки, по сравнению с происходящим там. К казахам прибалты стали относится с уважением после декабрьских событий 1986 года
Я побывал почти во всех республик бывшего Союза, и могу утверждать: самый гостеприимный, и самый толерантный коренной народ, по отношению к другим нациям, и особенно к русским: - это КАЗАХСКИЙ народ. Казахские аксакалы в ауылах, а я уже тоже почти старик, раньше ВСЕГДА говорили: пусть среди нас будут русские - так будет БОЛЬШЕ справедливости и порядка.
ШИРОТА души и ГОСТЕПРИИМСТВО - это МЕНТАЛЬНЫЕ черты моего народа.
Это идёт с далёких веков и на генном уровне, и никакая Конституция и никакой Президент тут ни причём, это не ИХ заслуга; конституции и президенты - приходят и уходят - а отношение к другим нациям, и особенно к русскому народу - это заложено в генах казахского народа.
Иван- садись, Йоган -живи, Ахмед- проходи в дом: - места и земли ВСЕМ хватит - широта моего народа идёт, прежде всего, от огромной, почти бескрайней, территорий земель моего народа; когда то, в глубокой древности завоеванного нашими далёкими воинственными предками и на протяжении многих веков защищавших её неприкосновенность от притязаний многих завистливых соседей.
Да, есть отдельные проявления НЕЗДОРОВОГО национализма, скажите у кого их нет - они есть везде в ЛЮБОМ народе. Они были, есть и будут - и будут до тех пор пока существуют нации и народности.
Все эти межнациональные трения в Казахстане - это трения в виртульном пространстве: в реальности их НЕТ. События в Кордае - это неумелая, кланово-родоплеменная политика местных властей и самое главное: КОРРУМПИРОВАННОЕ решения любых вопросов исполнительной власти на местах, к бабке не ходи - я это точно знаю. В нашей деревне - каждый третий брак - это интернациональный брак.
Re: Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 16:55
Цитата:
И русские при этом оттуда не стремятся уехать
Я всегда привожу пример когда тут заводят старую песню о главном
Что вот вы мол бегая со своим языком пытаетесь нас выдавить))
Не выдавишь того кто считает страну своей родиной и хочет в ней жить и работать
Те кто считал казахстан временным пристанищем они уже давно уехали и написывают сюда из за границы)) написывают только потомучто устроиться и влиться в то общество всё-таки не смогли
Цитата:
Казахский народ в большинстве своем интернационалисты
Казахи поэтому и знают два языка...
Не важно кто ты,что ты
Главное веди себя вежливо и дружелюбно и тебе найдется всегда место у очага
Если ты хам, шовинист и не уважаешь тех кто живёт с тобой рядом то не обижайся когда тебя будут бить
Законы степи)))
ACROS:
у них: там некоторые точки общепита и розницы, принципиально не обслуживают РУССКИХ, независимо от того знают они или не знают литовский язык.
у них: там некоторые точки общепита и розницы, принципиально не обслуживают РУССКИХ, независимо от того знают они или не знают литовский язык.
И русские при этом оттуда не стремятся уехать
Я всегда привожу пример когда тут заводят старую песню о главном
Что вот вы мол бегая со своим языком пытаетесь нас выдавить))
Не выдавишь того кто считает страну своей родиной и хочет в ней жить и работать
Те кто считал казахстан временным пристанищем они уже давно уехали и написывают сюда из за границы)) написывают только потомучто устроиться и влиться в то общество всё-таки не смогли
Цитата:
ACROS:
Я побывал почти во всех республик бывшего Союза, и могу утверждать: самый гостеприимный, и самый толерантный коренной народ, по отношению к другим нациям, и особенно к русским: - это КАЗАХСКИЙ
Я побывал почти во всех республик бывшего Союза, и могу утверждать: самый гостеприимный, и самый толерантный коренной народ, по отношению к другим нациям, и особенно к русским: - это КАЗАХСКИЙ
Казахский народ в большинстве своем интернационалисты
Казахи поэтому и знают два языка...
Не важно кто ты,что ты
Главное веди себя вежливо и дружелюбно и тебе найдется всегда место у очага
Если ты хам, шовинист и не уважаешь тех кто живёт с тобой рядом то не обижайся когда тебя будут бить
Законы степи)))
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 62
Re: Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 18:04
Цитата:
Во-первых, мое мнение может не совпадать с мнением редакции.
Цитата:
Во-вторых, тему для колонки я выбрал сам, никто мне не говорил ни как, ни о чем писать.
Цитата:
В-третьих, эта колонка посвящена не теме "языковых рейдов". Как я писал, мне эта тема не интересна. Своей колонкой я описывал, как прописанные конституцией методы выяснения отношений не работают: участники рейдов снимают видео и скандалят, полицейские перекидывают ответственность. И только мирные собрания, обязательно массовые, пока дают результат. И да, рубрика "мнения" отличается тем, что человек отражает только свою позицию по конкретному вопросу. Потому моя фамилия стоит не в графе "автор", а в заголовке. Жаль, что у вас реакцию вызвал только абзац про рейды.
abaika95:
Ну вот и редакция потихоньку решила высказаться на тему языка
Ну вот и редакция потихоньку решила высказаться на тему языка
Во-первых, мое мнение может не совпадать с мнением редакции.
Цитата:
abaika95:
,гляди ж ты,решили запустить сначала молодого журналиста))
,гляди ж ты,решили запустить сначала молодого журналиста))
Во-вторых, тему для колонки я выбрал сам, никто мне не говорил ни как, ни о чем писать.
Цитата:
abaika95:
Чтож не поднимите эту тему тов.ГГ?))
Чтож не поднимите эту тему тов.ГГ?))
В-третьих, эта колонка посвящена не теме "языковых рейдов". Как я писал, мне эта тема не интересна. Своей колонкой я описывал, как прописанные конституцией методы выяснения отношений не работают: участники рейдов снимают видео и скандалят, полицейские перекидывают ответственность. И только мирные собрания, обязательно массовые, пока дают результат. И да, рубрика "мнения" отличается тем, что человек отражает только свою позицию по конкретному вопросу. Потому моя фамилия стоит не в графе "автор", а в заголовке. Жаль, что у вас реакцию вызвал только абзац про рейды.
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