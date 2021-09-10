Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:35
Цитата:
Ещё не выбрали
Народ свое последнее слово ещё не сказал))
Земельный вопрос 2016 повторяется)
Кому-то оооооооочень надо было чтобы новости о сбере и АЭС от России совпали в один сезон с куатом))
Ну это я уже лишка сказал)
Смотрим за развитием) интересно будет,страх)
alex_60:
да,для внедрения новой цифровой платформы в Казахстане выбрали решения российской компании "Сбер".
да,для внедрения новой цифровой платформы в Казахстане выбрали решения российской компании "Сбер".
Ещё не выбрали
Народ свое последнее слово ещё не сказал))
Земельный вопрос 2016 повторяется)
Кому-то оооооооочень надо было чтобы новости о сбере и АЭС от России совпали в один сезон с куатом))
Ну это я уже лишка сказал)
Смотрим за развитием) интересно будет,страх)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:36
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:38
Цитата:
какой глюпый малчик.
президент уже подписал,дур..к .
abaika95:
Ещё не выбрали Народ свое последнее слово ещё не сказал))
Ещё не выбрали Народ свое последнее слово ещё не сказал))
какой глюпый малчик.
президент уже подписал,дур..к .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:39
Цитата:
Не,там твое место занимать не буду)
Она тебе досталась по праву
Спасибо
Сиди сам Человек Моралью Обделённый))
alex_60:
так что лучше запрыгивай обратно в свою бочку с де..м
так что лучше запрыгивай обратно в свою бочку с де..м
Не,там твое место занимать не буду)
Она тебе досталась по праву
Спасибо
Сиди сам Человек Моралью Обделённый))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:40
Цитата:
Оскорбление президента?
Смотри,за такое как прошлый раз просто пальчиком грозить не будут
Всыпят по первое число)
У нас тут не Канада)
alex_60:
президент уже подписал,дур..к
президент уже подписал,дур..к
Оскорбление президента?
Смотри,за такое как прошлый раз просто пальчиком грозить не будут
Всыпят по первое число)
У нас тут не Канада)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:41
пришли женские халаты на форум и
начали кокить..накладывать кучи..
вонь пошла..
как всегда.
что с существа возьмешь.
начали кокить..накладывать кучи..
вонь пошла..
как всегда.
что с существа возьмешь.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:44
Цитата:
Он тут сидит с разрешения супруги как мне передал наш друг из солнечного Краснодара)
Точнее по ее заданию
И ему энто задание настолько понравилось что он теперь каждый день тут терпит оскорбления,сарказм и тролинг в свою сторону но заходит всеровно))
Старый садомазохист не иначе
Вот старики то пошли
Раньше старики города строили,в пустынях полезные ископаемые искали
Заводы возводили
На фронтах танки жгли
А щас?) Сиди дед и чето нюнит на форуме)
111:
Ну он то для чего то должен быть тут..
Ну он то для чего то должен быть тут..
Он тут сидит с разрешения супруги как мне передал наш друг из солнечного Краснодара)
Точнее по ее заданию
И ему энто задание настолько понравилось что он теперь каждый день тут терпит оскорбления,сарказм и тролинг в свою сторону но заходит всеровно))
Старый садомазохист не иначе
Вот старики то пошли
Раньше старики города строили,в пустынях полезные ископаемые искали
Заводы возводили
На фронтах танки жгли
А щас?) Сиди дед и чето нюнит на форуме)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:45
два малохольных клоуна на арене..
выпустили из клетки одновременно.
выпустили из клетки одновременно.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2226
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:47
Цитата:
А где Махсаф? Ночью же был где то тут.. Тебе одному с абайкой не справиться..
Давай если че я помогу..
alex_60: пришли женские халаты
А где Махсаф? Ночью же был где то тут.. Тебе одному с абайкой не справиться..
Давай если че я помогу..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:48
Цитата:
Так он тут не только писает
Он тут и кокиет)
А я не таджик чтобы постояно ему напоминать что бы не кокил на лестнице тьфу на форуме)
Я свою кошку в ее детстве ещё приучил
Мордочкой,мордочкой в это самое Чтобы не гадила где попало
А этот старый
Уже бесполезно мордочкой тыкать)
111:
Разреши ему писать на нашем форуме.. ПисАть в смысле..
Разреши ему писать на нашем форуме.. ПисАть в смысле..
Так он тут не только писает
Он тут и кокиет)
А я не таджик чтобы постояно ему напоминать что бы не кокил на лестнице тьфу на форуме)
Я свою кошку в ее детстве ещё приучил
Мордочкой,мордочкой в это самое Чтобы не гадила где попало
А этот старый
Уже бесполезно мордочкой тыкать)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:50
Цитата:
За диван закатился наверно
От стыда
Тут столько раз уже слово хохол один чел повторил в негативной канатации что у Макса наверно травма
Но он боится возразить челу
Ещё обвинят в хохлизме)
111:
А где Махсаф? Ночью же был где то тут..
А где Махсаф? Ночью же был где то тут..
За диван закатился наверно
От стыда
Тут столько раз уже слово хохол один чел повторил в негативной канатации что у Макса наверно травма
Но он боится возразить челу
Ещё обвинят в хохлизме)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:50
Цитата:
у него уже вся ро..а в крови, сейчас умываться пойдет.
он же слабак,только женщин и может оскорблять.
пацанчик,и есть и есть пацанчик,
умоется,потом в асыки играй пойдет...
потом лизать.
он это наслаждением называет.
[Исправлено: alex_60, 10.09.2021 - 15:52]
111:
Тебе одному с абайкой не справиться..
Тебе одному с абайкой не справиться..
у него уже вся ро..а в крови, сейчас умываться пойдет.
он же слабак,только женщин и может оскорблять.
пацанчик,и есть и есть пацанчик,
умоется,потом в асыки играй пойдет...
потом лизать.
он это наслаждением называет.
[Исправлено: alex_60, 10.09.2021 - 15:52]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2226
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:53
Я в Рудный, смотрю вам весело и без меня..
Абайка как хохочет, аж тут слышно..
Абайка как хохочет, аж тут слышно..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 13
|Зарегистрированные пользователи: Iney, alex_60, abaika95, 111
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать