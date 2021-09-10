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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 526 из 526«1...524525526
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9849
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:35
#7876
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Цитата:
alex_60:
да,для внедрения новой цифровой платформы в Казахстане выбрали решения российской компании "Сбер".

Ещё не выбрали
Народ свое последнее слово ещё не сказал))
Земельный вопрос 2016 повторяется)
Кому-то оооооооочень надо было чтобы новости о сбере и АЭС от России совпали в один сезон с куатом))
Ну это я уже лишка сказал)
Смотрим за развитием) интересно будет,страх)
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13117
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:36
#7877
Комментарий удален модератором.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13117
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:38
#7878
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Цитата:
abaika95:
Ещё не выбрали Народ свое последнее слово ещё не сказал))


какой глюпый малчик.
президент уже подписал,дур..к .
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9849
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:39
#7879
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Цитата:
alex_60:
так что лучше запрыгивай обратно в свою бочку с де..м

Не,там твое место занимать не буду)
Она тебе досталась по праву
Спасибо
Сиди сам Человек Моралью Обделённый))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9849
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:40
#7880
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Цитата:
alex_60:
президент уже подписал,дур..к

Оскорбление президента?
Смотри,за такое как прошлый раз просто пальчиком грозить не будут
Всыпят по первое число)
У нас тут не Канада)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13117
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:41
#7881
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пришли женские халаты на форум и
начали кокить..накладывать кучи..
вонь пошла..
как всегда.
что с существа возьмешь.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9849
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:44
#7882
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Цитата:
111:
Ну он то для чего то должен быть тут..

Он тут сидит с разрешения супруги как мне передал наш друг из солнечного Краснодара)
Точнее по ее заданию
И ему энто задание настолько понравилось что он теперь каждый день тут терпит оскорбления,сарказм и тролинг в свою сторону но заходит всеровно))
Старый садомазохист не иначе
Вот старики то пошли
Раньше старики города строили,в пустынях полезные ископаемые искали
Заводы возводили
На фронтах танки жгли
А щас?) Сиди дед и чето нюнит на форуме)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13117
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:45
#7883
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два малохольных клоуна на арене..
выпустили из клетки одновременно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2226
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:47
#7884
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Цитата:
alex_60: пришли женские халаты

А где Махсаф? Ночью же был где то тут.. Тебе одному с абайкой не справиться..
Давай если че я помогу..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9849
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:48
#7885
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Цитата:
111:
Разреши ему писать на нашем форуме.. ПисАть в смысле..

Так он тут не только писает
Он тут и кокиет)
А я не таджик чтобы постояно ему напоминать что бы не кокил на лестнице тьфу на форуме)
Я свою кошку в ее детстве ещё приучил
Мордочкой,мордочкой в это самое Чтобы не гадила где попало
А этот старый
Уже бесполезно мордочкой тыкать)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9849
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:50
#7886
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Цитата:
111:
А где Махсаф? Ночью же был где то тут..

За диван закатился наверно
От стыда
Тут столько раз уже слово хохол один чел повторил в негативной канатации что у Макса наверно травма
Но он боится возразить челу
Ещё обвинят в хохлизме)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13117
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:50
#7887
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Цитата:
111:
Тебе одному с абайкой не справиться..


у него уже вся ро..а в крови, сейчас умываться пойдет.
он же слабак,только женщин и может оскорблять.
пацанчик,и есть и есть пацанчик,
умоется,потом в асыки играй пойдет...
потом лизать.
он это наслаждением называет.

[Исправлено: alex_60, 10.09.2021 - 15:52]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2226
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:53
#7888
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Я в Рудный, смотрю вам весело и без меня..
Абайка как хохочет, аж тут слышно..
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