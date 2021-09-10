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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2246
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 09:40
#7861
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Марик у тебя классный кондей LG серии Art Cool. У меня такой же.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10468
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 10:03
#7862
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Цитата:
юля елиссева:
Где кондей? Непонятно на ребенка дует вентилятор и сверху еще квадратный кондей? Юля вы про этот кондей?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2246
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 10:59
#7863
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Цитата:
Vit:
Где кондей? Непонятно на ребенка дует вентилятор и сверху еще квадратный кондей?

Слева от телека. Квадратный на стене. У меня такой же. Серия домашних кондеев замаскированных под картины. Там 10 картин в комплекте. Можно менять.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12186
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 11:21
#7864
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Цитата:
alex_60:
и все будет хорошо.

А это самое главное ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13117
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 13:43
#7865
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Цитата:
maxsaf:
Я про Сбер, который всю цифровизации у вас под себя забрал, включая электронное правительство.


да,для внедрения новой цифровой платформы в Казахстане выбрали решения российской компании "Сбер".
GovTech будет называться.
название самой концепции- Data-Driven Government (правительство на основе данных).
Еgov является единым окном доступа к госуслугам, но обработка и формирование
проводятся в конечной системе госоргана, ответственного за госуслугу.
а таких органов порядка 400. от этого хотят уйти.
как пишут "Изменения позволят государству структурировать данные и создать решения, которые позволят получать все госуслуги со смартфона в считанные минуты//
представители IT-компаний противятся такому решению в связи с тем,
что могут потерять такой источник дохода, как получаемые из бюджета средства на разработку и техподдержку информационных систем.
им отвечают-"В 2015 году вышел новый Закон «Об информатизации», в котором была прописана норма о компетенциях оператора АО НИТ, который обеспечивает создание и развитие информационно-коммуникационной платформы электронного правительства. Прошло 6 лет,
есть вопросы к «Зерде» и АО НИТ, такой же вопрос к IT-сообществу, кто давно работает над проектами электронного правительства – почему никто не разработал решения по созданию этой платформы.//
при этом унификация цифровых платформ между Казахстаном и Россией не предполагается.
хотя и существующая планка егов имеет очень высокий уровень,
не знаю есть ли где выше,но Б.Мусин хочет такого прорыва,
какой никому не снится.

[Исправлено: alex_60, 10.09.2021 - 13:49]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
65
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 14:18
#7866
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Вы чего со своей цифровизацией наделали?! Животное из-за вас уже второй день не выходит! Зависло, наверное...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10468
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 14:20
#7867
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ты че вернулся? Нас носом в наш косяк тыкать?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
65
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 14:42
#7868
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Цитата:
Vit:

Ты уж определись - ты уже россиянин или ещё казахстанец? Ну а если честно, это был сарказм. Хотя не забивай себе голову, всё равно не поймёшь...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2225
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:05
#7869
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Цитата:
юля елиссева:
Марик у тебя классны

Привет, еще бы с пультом разобраться, че то не включает..
С руки приходилось
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2225
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:07
#7870
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Цитата:
Vit:
Похожа на шурпу с беша

Беш давно не ели, у моей аллергия на муку, чихает потом два часа, да и мяса хорошего нет..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2225
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:11
#7871
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Сегодня погодка была, даже не верится..




Думал все, хана лету..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2225
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:13
#7872
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Кстати сверху можно наблюдать как делают крышу и стать специализдом..

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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9849
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:31
#7873
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Из 7 страниц флуда самое смешное как всегда от старого фантазера))
Выдал так выдал
Я тут так хохатался
Цитата:
alex_60:
прошедший день показал, что на форуме правильно поняли послание Президента в отношении языков,возражений нет. два языка равны,и употребляются на равной основе. провокаторы кто сбежал за границу,кто покаялся. кто не сбежал и не покаялся тех отправят в места не столь отдаленные..

Цитата:
alex_60:
и все будет хорошо

У тебя только не будет
У шовинистов в жизни мало хорошего
Их бьют и плакать не дают)
Так что крепись
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9849
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:32
#7874
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Животное из-за вас уже второй день не выходит! Зависло, наверное...

Ещё раз назовешь таноми животным я твоим хозевам таджикам позвоню и скажу чтобы тебе больше не давали разрешения ходить в их туалет пока ты им кухню собираешь
Терпи и делай
Животинка
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2225
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:34
#7875
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Цитата:
abaika95:
самое смешное как всегда от старого фантазера))

Ну он то для чего то должен быть тут..
Хоть ты расхохотался, за целых 7 страниц один раз..
Оно того стоит..
Разреши ему писать на нашем форуме..
ПисАть в смысле..
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