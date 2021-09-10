Отправлено: - 13:43

maxsaf:

Я про Сбер, который всю цифровизации у вас под себя забрал, включая электронное правительство.

[Исправлено: alex_60, 10.09.2021 - 13:49]

Цитата:да,для внедрения новой цифровой платформы в Казахстане выбрали решения российской компании "Сбер".GovTech будет называться.название самой концепции- Data-Driven Government (правительство на основе данных).Еgov является единым окном доступа к госуслугам, но обработка и формированиепроводятся в конечной системе госоргана, ответственного за госуслугу.а таких органов порядка 400. от этого хотят уйти.как пишут "Изменения позволят государству структурировать данные и создать решения, которые позволят получать все госуслуги со смартфона в считанные минуты//представители IT-компаний противятся такому решению в связи с тем,что могут потерять такой источник дохода, как получаемые из бюджета средства на разработку и техподдержку информационных систем.им отвечают-"В 2015 году вышел новый Закон «Об информатизации», в котором была прописана норма о компетенциях оператора АО НИТ, который обеспечивает создание и развитие информационно-коммуникационной платформы электронного правительства. Прошло 6 лет,есть вопросы к «Зерде» и АО НИТ, такой же вопрос к IT-сообществу, кто давно работает над проектами электронного правительства – почему никто не разработал решения по созданию этой платформы.//при этом унификация цифровых платформ между Казахстаном и Россией не предполагается.хотя и существующая планка егов имеет очень высокий уровень,не знаю есть ли где выше,но Б.Мусин хочет такого прорыва,какой никому не снится.