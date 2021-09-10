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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2246
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 09:40
Марик у тебя классный кондей LG серии Art Cool. У меня такой же.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 10:03
Цитата:
юля елиссева:Где кондей? Непонятно на ребенка дует вентилятор и сверху еще квадратный кондей? Юля вы про этот кондей?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2246
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 10:59
Цитата:
Слева от телека. Квадратный на стене. У меня такой же. Серия домашних кондеев замаскированных под картины. Там 10 картин в комплекте. Можно менять.
Vit:
Где кондей? Непонятно на ребенка дует вентилятор и сверху еще квадратный кондей?
Где кондей? Непонятно на ребенка дует вентилятор и сверху еще квадратный кондей?
Слева от телека. Квадратный на стене. У меня такой же. Серия домашних кондеев замаскированных под картины. Там 10 картин в комплекте. Можно менять.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12186
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 11:21
Цитата:
А это самое главное
alex_60:
и все будет хорошо.
и все будет хорошо.
А это самое главное
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13117
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 13:43
Цитата:
да,для внедрения новой цифровой платформы в Казахстане выбрали решения российской компании "Сбер".
GovTech будет называться.
название самой концепции- Data-Driven Government (правительство на основе данных).
Еgov является единым окном доступа к госуслугам, но обработка и формирование
проводятся в конечной системе госоргана, ответственного за госуслугу.
а таких органов порядка 400. от этого хотят уйти.
как пишут "Изменения позволят государству структурировать данные и создать решения, которые позволят получать все госуслуги со смартфона в считанные минуты//
представители IT-компаний противятся такому решению в связи с тем,
что могут потерять такой источник дохода, как получаемые из бюджета средства на разработку и техподдержку информационных систем.
им отвечают-"В 2015 году вышел новый Закон «Об информатизации», в котором была прописана норма о компетенциях оператора АО НИТ, который обеспечивает создание и развитие информационно-коммуникационной платформы электронного правительства. Прошло 6 лет,
есть вопросы к «Зерде» и АО НИТ, такой же вопрос к IT-сообществу, кто давно работает над проектами электронного правительства – почему никто не разработал решения по созданию этой платформы.//
при этом унификация цифровых платформ между Казахстаном и Россией не предполагается.
хотя и существующая планка егов имеет очень высокий уровень,
не знаю есть ли где выше,но Б.Мусин хочет такого прорыва,
какой никому не снится.
[Исправлено: alex_60, 10.09.2021 - 13:49]
maxsaf:
Я про Сбер, который всю цифровизации у вас под себя забрал, включая электронное правительство.
Я про Сбер, который всю цифровизации у вас под себя забрал, включая электронное правительство.
да,для внедрения новой цифровой платформы в Казахстане выбрали решения российской компании "Сбер".
GovTech будет называться.
название самой концепции- Data-Driven Government (правительство на основе данных).
Еgov является единым окном доступа к госуслугам, но обработка и формирование
проводятся в конечной системе госоргана, ответственного за госуслугу.
а таких органов порядка 400. от этого хотят уйти.
как пишут "Изменения позволят государству структурировать данные и создать решения, которые позволят получать все госуслуги со смартфона в считанные минуты//
представители IT-компаний противятся такому решению в связи с тем,
что могут потерять такой источник дохода, как получаемые из бюджета средства на разработку и техподдержку информационных систем.
им отвечают-"В 2015 году вышел новый Закон «Об информатизации», в котором была прописана норма о компетенциях оператора АО НИТ, который обеспечивает создание и развитие информационно-коммуникационной платформы электронного правительства. Прошло 6 лет,
есть вопросы к «Зерде» и АО НИТ, такой же вопрос к IT-сообществу, кто давно работает над проектами электронного правительства – почему никто не разработал решения по созданию этой платформы.//
при этом унификация цифровых платформ между Казахстаном и Россией не предполагается.
хотя и существующая планка егов имеет очень высокий уровень,
не знаю есть ли где выше,но Б.Мусин хочет такого прорыва,
какой никому не снится.
[Исправлено: alex_60, 10.09.2021 - 13:49]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 14:18
Вы чего со своей цифровизацией наделали?! Животное из-за вас уже второй день не выходит! Зависло, наверное...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 14:20
Цитата:
Уже не ваш земляк:Ты че вернулся? Нас носом в наш косяк тыкать?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 14:42
Цитата:
Ты уж определись - ты уже россиянин или ещё казахстанец? Ну а если честно, это был сарказм. Хотя не забивай себе голову, всё равно не поймёшь...
Vit:
Ты уж определись - ты уже россиянин или ещё казахстанец? Ну а если честно, это был сарказм. Хотя не забивай себе голову, всё равно не поймёшь...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:05
Цитата:
Привет, еще бы с пультом разобраться, че то не включает..
С руки приходилось
юля елиссева:
Марик у тебя классны
Марик у тебя классны
Привет, еще бы с пультом разобраться, че то не включает..
С руки приходилось
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:07
Цитата:
Беш давно не ели, у моей аллергия на муку, чихает потом два часа, да и мяса хорошего нет..
Vit:
Похожа на шурпу с беша
Похожа на шурпу с беша
Беш давно не ели, у моей аллергия на муку, чихает потом два часа, да и мяса хорошего нет..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:11
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:13
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:31
Из 7 страниц флуда самое смешное как всегда от старого фантазера))
Выдал так выдал
Я тут так хохатался
Цитата:
Цитата:
У тебя только не будет
У шовинистов в жизни мало хорошего
Их бьют и плакать не дают)
Так что крепись
Выдал так выдал
Я тут так хохатался
Цитата:
alex_60:
прошедший день показал, что на форуме правильно поняли послание Президента в отношении языков,возражений нет. два языка равны,и употребляются на равной основе. провокаторы кто сбежал за границу,кто покаялся. кто не сбежал и не покаялся тех отправят в места не столь отдаленные..
прошедший день показал, что на форуме правильно поняли послание Президента в отношении языков,возражений нет. два языка равны,и употребляются на равной основе. провокаторы кто сбежал за границу,кто покаялся. кто не сбежал и не покаялся тех отправят в места не столь отдаленные..
Цитата:
alex_60:
и все будет хорошо
и все будет хорошо
У тебя только не будет
У шовинистов в жизни мало хорошего
Их бьют и плакать не дают)
Так что крепись
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:32
Цитата:
Ещё раз назовешь таноми животным я твоим хозевам таджикам позвоню и скажу чтобы тебе больше не давали разрешения ходить в их туалет пока ты им кухню собираешь
Терпи и делай
Животинка
Уже не ваш земляк:
Животное из-за вас уже второй день не выходит! Зависло, наверное...
Животное из-за вас уже второй день не выходит! Зависло, наверное...
Ещё раз назовешь таноми животным я твоим хозевам таджикам позвоню и скажу чтобы тебе больше не давали разрешения ходить в их туалет пока ты им кухню собираешь
Терпи и делай
Животинка
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 15:34
Цитата:
Ну он то для чего то должен быть тут..
Хоть ты расхохотался, за целых 7 страниц один раз..
Оно того стоит..
Разреши ему писать на нашем форуме..
ПисАть в смысле..
abaika95:
самое смешное как всегда от старого фантазера))
самое смешное как всегда от старого фантазера))
Ну он то для чего то должен быть тут..
Хоть ты расхохотался, за целых 7 страниц один раз..
Оно того стоит..
Разреши ему писать на нашем форуме..
ПисАть в смысле..
-
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