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≡ Только болельщики с "зеленым" статусом смогут посетить ближайший матч "Тобола"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42342
Только болельщики с "зеленым" статусом смогут посетить ближайший матч "Тобола"
Отправлено: 10.09.21 - 12:07
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В следующей игре в рамках чемпионата РК по футболу костанайский клуб сыграет дома с "Каспием". Встреча пройдет в это воскресенье, 12 сентября, но посетить ее смогут только те зрители, у которых в Ashyq будет "зеленый" статус.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10466
Re: Только болельщики с "зеленым" статусом смогут...
Отправлено: 10.09.21 - 12:07
#1
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Сто лет не заходил в наш знаменитый март. Вчера решил забежать. . Парень в форме остановил покажите на телефоне что я норм. Я говорю это как? А оказывается там чет на стене надо телефоном кюр код! Прикольно))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10466
Re: Только болельщики с "зеленым" статусом смогут...
Отправлено: 10.09.21 - 12:08
#2
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У меня синий, нейтральный. Значит Я не смогу на стадион прийти.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
695
Только болельщики с "зеленым" статусом смогут посетить ближайший матч "Тобола"
Отправлено: 10.09.21 - 12:43
#3
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Цитата:
Vit:
А оказывается там

Ты в степи живёшь что-ли. Оч много мест,где по кьюару только.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13110
Только болельщики с "зеленым" статусом смогут посетить ближайший матч "Тобола"
Отправлено: 10.09.21 - 12:55
#4
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Цитата:
Сабыр:
Оч много мест,где по кьюару только.


не обязательно.можно по удостоверению.
//Если посетитель не имеет возможности самостоятельно проверить статус, то эту процедуру может осуществить администратор/сотрудник заведения с помощью режима «охранника» – через механический ввод в базу номера ИИН или сканирования штрихкода, расположенного на удостоверении личности,с согласия посетителя.//

[Исправлено: alex_60, 10.09.2021 - 13:01]
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7736
Re: Только болельщики с "зеленым" статусом смогут...
Отправлено: 10.09.21 - 13:00
#5
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Цитата:
Vit:
Я не смогу на стадион прийти.

В инстаграме видел выход из твоей ситуации
;-)
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7736
Re: Только болельщики с "зеленым" статусом смогут...
Отправлено: 10.09.21 - 13:05
#6
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Цитата:
В связи с этим посещать стадион смогут только граждане с «зеленым» статусом",

Вот и начался ашыковский террор против тысяч "синих" граждан, которые по конституции должны быть равны.
СИНИЙ статус подразумевает, что человек НЕ болеет, НЕ является контактным и НЕ вакцинирован. ... ОН ЧИСТ по сути! Так почему он лишен права свободного передвижения? Ау, правозащитники... если таковые существует в природе Казахстана...
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