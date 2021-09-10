Отправлено: - 13:05

В связи с этим посещать стадион смогут только граждане с «зеленым» статусом",

Цитата:Вот и начался ашыковский террор против тысяч "синих" граждан, которые по конституции должны быть равны.СИНИЙ статус подразумевает, что человек НЕ болеет, НЕ является контактным и НЕ вакцинирован. ... ОН ЧИСТ по сути! Так почему он лишен права свободного передвижения? Ау, правозащитники... если таковые существует в природе Казахстана...