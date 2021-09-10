Прогноз на 5 дней
небольшой дождь+15°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 82% влажность
  • З-СЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Трубы после асфальта - Непоследовательность действий тепловиков возмутила костанайцев
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42342
Трубы после асфальта - Непоследовательность действий тепловиков возмутила костанайцев
Отправлено: 10.09.21 - 10:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несогласованность работ по ремонту и благоустройству в Костанае приводит к лишним финансовым и трудовым затратам. По словам жителя Костаная Владимира ДЕМИНА, на улице Челябинской в конце августа работники ТОО «Ван» только закончили укладывать новый асфальт, а уже 6 сентября приехали сотрудники ГКП «КТЭК» и собираются снять его, чтобы поменять трубы.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
695
Re: Трубы после асфальта - Непоследовательность действий...
Отправлено: 10.09.21 - 10:11
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как теперь с пропилами? Вода там будет замерзать и рвать асфальт,хоть как вы их заделывайте. И почему эта Елена Д вовремя не предоставила трубы и отводы?? Всё есть в продаже.
Профайл
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4655
Re: Трубы после асфальта - Непоследовательность действий...
Отправлено: 10.09.21 - 10:41
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГКП «КТЭК» просит извинение за действие своих работников.
Источник:

Как просто решили "проблему" - "извините". А что от этого "извините"? Вам вопросы задают - почему не согласовывается ничего? НУ знали что будет задержка,что задерживают. Не видели что асфальт класть собираются? Почему не созвониться не тормознуть: ребята, мы тут планируем свои работы, но задерживаем потому что... - ваша в итоге вся полетит - давайте на этом участке перенесете на поздний срок?
Все на Марсе живем? Это сложно, трудно? Уровень переговоров Президентов стран СНГ нужен? :-x И так - почти везде! Город маленький! почти все руководители знают друг друга - что за проблема совместного решения вопросов? Похеризм!
Профайл
Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
543
Re: Трубы после асфальта - Непоследовательность действий...
Отправлено: 10.09.21 - 10:43
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акиму города:
В обязательном порядке ГКП «КТЭК», Костанай Су, и прочие кладоискатели "кроты" приносят список улиц, где собираются всё перекопать, далее делается закуп услуг по укладке асфальта. Как вам такая цепочка? Сложно? Не, не сложно, некому думать о том. Почему? Потому что плохой хозяйственник и плохо справляется с вверенными ему обязанностями.
Кому номер карточки скинуть за этот лайфхак?
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7736
Re: Трубы после асфальта - Непоследовательность действий...
Отправлено: 10.09.21 - 11:01
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
что за проблема совместного решения вопросов?

ПатАмушТА...только и могут сказать...
В Костанае уже давно кто как хочет, тот так и др...ит!
Если отдел Живите Как Хотите совершенно непонятно чем занят, судьба чиновников, включая акима, на волоске, будут они о людях думать, когда кресло шатается?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2246
Re: Трубы после асфальта - Непоследовательность действий...
Отправлено: 10.09.21 - 11:22
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нет в городе нормального хозяина. Одни временщики.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10466
Трубы после асфальта - Непоследовательность действий тепловиков возмутила костанайцев
Отправлено: 10.09.21 - 11:48
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Тут спорно все. Все мы знаем кто в Англии тусил. Все мы знаем кто балается переводом времени в Костанае но при этом дети живут в Питере )
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS