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≡ Поддельное приложение для переписи населения появилось в PlayMarket
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42342
Поддельное приложение для переписи населения появилось в PlayMarket
Отправлено: 10.09.21 - 11:24
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В Бюро национальной статистики заявили, что приложение «Онлайн перепись населения-2021», размещенное в сервисе PlayMarket, не является официальным. Поэтому Бюро не гарантирует конфиденциальность первичных статистических данных.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10466
Re: Поддельное приложение для переписи населения появилось в...
Отправлено: 10.09.21 - 11:24
#1
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Цитата:
Для удобства граждан работают специальные уголки переписи с консультантами

Мне и так в лом сидеть анкету заполнять. Потом разбератся фейк сайт или нет. Вобщем провальна любая тема за че вы беретесь.
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