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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=43088 ГКП «КТЭК» просит извинение за действие своих работников.Источник:

Цитата:Как просто решили "проблему" - "извините". А что от этого "извините"? Вам вопросы задают - почему не согласовывается ничего? НУ знали что будет задержка,что задерживают. Не видели что асфальт класть собираются? Почему не созвониться не тормознуть: ребята, мы тут планируем свои работы, но задерживаем потому что... - ваша в итоге вся полетит - давайте на этом участке перенесете на поздний срок?Все на Марсе живем? Это сложно, трудно? Уровень переговоров Президентов стран СНГ нужен?И так - почти везде! Город маленький! почти все руководители знают друг друга - что за проблема совместного решения вопросов? Похеризм!