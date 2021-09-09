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≡ Угнали прямо со штрафстоянки - Вещдок исчез с охраняемой территории в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42339
Угнали прямо со штрафстоянки - Вещдок исчез с охраняемой территории в Костанае
Отправлено: 09.09.21 - 12:11
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Автомобиль жителя Костаная Армана ДОСАЕВА Toyota Rav 4 был 13 мая 2020 года поставлен на штрафстоянку как доказательство по уголовному делу. А 2 марта 2021 года владельцу машины сообщили, что его авто при проверке не оказалось на месте.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1365
Re: Угнали прямо со штрафстоянки - Вещдок исчез с охраняемой...
Отправлено: 09.09.21 - 12:11
#1
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просто сюр какой-то
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2244
Re: Угнали прямо со штрафстоянки - Вещдок исчез с охраняемой...
Отправлено: 09.09.21 - 13:02
#2
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Это просто эпичный северный пушной зверёк! Самая пора нашей стране поменяться названием с Гондурасом.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
692
Re: Угнали прямо со штрафстоянки - Вещдок исчез с охраняемой...
Отправлено: 09.09.21 - 14:26
#3
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А мы точно в 30ке самых успешных стран? Или,всё-таки,как были бананостаном так и остались? :lol: Как вообще такое может происходить?? Грабят,воруют и это норма. И не с кого спросить. Нонсенс,не иначе.
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I
§ Imago
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
22
Re: Угнали прямо со штрафстоянки - Вещдок исчез с охраняемой...
Отправлено: 09.09.21 - 16:55
#4
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Нет слов, бардак полнейший. Никто ни за что не отвечает. Восемь машин угнали с начала года со штрафстоянки, которое стоит на балансе ЖКХ акимата, по сути государства. И всем по барабану.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10462
Re: Угнали прямо со штрафстоянки - Вещдок исчез с охраняемой...
Отправлено: 09.09.21 - 17:15
#5
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Цитата:
Его адвокат Григорий БАРИНОВ пояснил, что дело в отношении самого Армана было прервано, так как лица, угнавшие автомобиль, не установлены.

Так может дело в этом? Нет машины - нет уголовного дела! 8-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
414
Re: Угнали прямо со штрафстоянки - Вещдок исчез с охраняемой...
Отправлено: 09.09.21 - 19:37
#6
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Цитата:
Toyota Rav 4 был 13 мая 2020 года поставлен на специализированную штрафстоянку

Источник:


Цитата:
- 6 мая мной и моим адвокатом был направлен запрос в отдел ЖКХ, ПТ и АД с тем, чтобы нам предоставили информацию о собственнике штрафстоянки, и о том, кто отвечал в период, когда исчезла машина,

Источник:


Как это так, 13.05. был поставлен на штраф стоянку а запрос от 06.05. Запрашивали значить до угона? Мутная вообще тема! Почему не прихватили и другие машины?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7736
Re: Угнали прямо со штрафстоянки - Вещдок исчез с охраняемой...
Отправлено: 09.09.21 - 19:43
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

>>4 был 13 мая 2020 года поставлен на специализированную штрафстоянку>>
>>А 2 марта 2021 года из Южного отдела полиции владельцу машины позвонили и сообщили, что его авто при проверке не оказалось на месте.>>
:lol:
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tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
24
Re: Угнали прямо со штрафстоянки - Вещдок исчез с охраняемой...
Отправлено: 09.09.21 - 22:26
#8
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Какое позорище, как дело дошло принять ответственность госорганам,так как страусы голову в песок - это не мы, ответственность не урегулирована, стыдно за страну, получается только штрафы могут собирать, а обеспечить сохранность имущества граждан не в силах, зачем тогда такая полиция на деньги налогоплатильщиков. Когда Исполнитель не справляется со своими обязанностями его меняют. Хотя полиции это не нужно, Милиции "да", а полиции "нет", у них разные цели в работе. Для информации наберите в Википедии Милиция и полиция и все становиться понятно, граждане страны для полиции ни кто.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3987
Re: Угнали прямо со штрафстоянки - Вещдок исчез с охраняемой...
Отправлено: 09.09.21 - 22:43
#9
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Это не ручка, не плинтус и даже не днище - это "тоннель" без выхода.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4824
Re: Угнали прямо со штрафстоянки - Вещдок исчез с охраняемой...
Отправлено: 10.09.21 - 08:47
#10
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отсутствовала обслуживающая организация в связи с

Ну а сейчас то как, охраняют?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13109
Угнали прямо со штрафстоянки - Вещдок исчез с охраняемой территории в Костанае
Отправлено: 10.09.21 - 09:30
#11
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вроде понятно,кто изымал машину,тот и отвечает за ее сохранность.
изымал Южный отдел полиции.
куда они ее определили-это их решение.
могли в сейф положить,могли у себя под оном отдела поставить,
могли ангар арендовать.
поэтому они и должны отвечать за ее сохранность,это же
вещественное доказательство.
они решили ее загнать на неохраняемую стоянку как выяснилось.
как в чистое поле определить.
пусть и отвечают,вроде все логично.
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