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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:10
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:16
Цитата:
Постучите по дереву
elektron:
По сценарию психолог сегодня уже не выйдет
По сценарию психолог сегодня уже не выйдет
Постучите по дереву
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:19
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:27
Как все таки хорошо....
Сегодня что то у многих вечерний выходной в злословии и обзывании..
А то интересно, придет, -Ты такой пляхой и тд..
И убегает, угрожая жаловаться куда надо..
А почему и зачем "пляхой", так и не говорит..
Сегодня что то у многих вечерний выходной в злословии и обзывании..
А то интересно, придет, -Ты такой пляхой и тд..
И убегает, угрожая жаловаться куда надо..
А почему и зачем "пляхой", так и не говорит..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:29
Стол все мечтаю купить, скорее мечтает моя..
Блин, стоят еще дорого, 250 тысяч..
Без стульев.
Стулья еще по 40 за каждый..
Мда уш..
Цены взлетели конечно..
Блин, стоят еще дорого, 250 тысяч..
Без стульев.
Стулья еще по 40 за каждый..
Мда уш..
Цены взлетели конечно..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:43
Ну эта, вы тут не расслабляйтесь что ли..
Ждите Абайку..
Хоть с ним есть о чем поговорить..
Вот интересно, при случае кто то всегда отнекиваетмя от таких тем, но тем не менее, больше то ничто не сближает, как близость того, кто сжимает один или одни известные органы на букву Я, так сильно, что их кроме острой боли не тревожит вообще ничто..
А потому Абайка нужен.
К слову о так сказать языке..
Не в биологическом смысле конечно же..
А то начнется, стОит или не стоИт..
Ждите Абайку..
Хоть с ним есть о чем поговорить..
Вот интересно, при случае кто то всегда отнекиваетмя от таких тем, но тем не менее, больше то ничто не сближает, как близость того, кто сжимает один или одни известные органы на букву Я, так сильно, что их кроме острой боли не тревожит вообще ничто..
А потому Абайка нужен.
К слову о так сказать языке..
Не в биологическом смысле конечно же..
А то начнется, стОит или не стоИт..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:44
Цитата:
Заработал
Ой, простите, вырвалось случайно
111:
А сейчас ем, или пью вот такую похлебку..
А сейчас ем, или пью вот такую похлебку..
Заработал
Ой, простите, вырвалось случайно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:47
Цитата:
А...
Теперь понял..
Ну давай про голы, про футбол, про Валиханова или как его там..
На допинге который попался..
С удовольствием отдам тебе часть своего места на форуме..
Буду внимательно кивать..
Я то думаю что за посты, комменты же однако..
alex_60:
90 процентов постов твоих сегодня,
90 процентов постов твоих сегодня,
А...
Теперь понял..
Ну давай про голы, про футбол, про Валиханова или как его там..
На допинге который попался..
С удовольствием отдам тебе часть своего места на форуме..
Буду внимательно кивать..
Я то думаю что за посты, комменты же однако..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:50
Цитата:
Нет, сейчас плохо зарабатываю, даже и этого не заслуживаю..
Но жена жалеет, варит..
Думаю к декабрю немного все образуется.
Вчера еще ногу чуть не сломал, хрустнуло там в пятке что то, прыгнул с этой новой стоянки мать ее..
Пока хромаю, какая работа..
maxsaf:
Заработал
Заработал
Нет, сейчас плохо зарабатываю, даже и этого не заслуживаю..
Но жена жалеет, варит..
Думаю к декабрю немного все образуется.
Вчера еще ногу чуть не сломал, хрустнуло там в пятке что то, прыгнул с этой новой стоянки мать ее..
Пока хромаю, какая работа..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:55
Цитата:
Вот точняк..
Итак, начинаем сборы..
Алиса:
так бабье лето еще в октябре обычно бывает
так бабье лето еще в октябре обычно бывает
Вот точняк..
Итак, начинаем сборы..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:57
Иы казахи или казахстанцы, или прлсто чиновники виайпи, любим делать понты на весь мир..
Чтоб нас знали и не путали с Афганистаном..
Объявляю бабье лето предновогодним Рождеством!
Чтоб нас знали и не путали с Афганистаном..
Объявляю бабье лето предновогодним Рождеством!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 01:05
Цитата:
Больше фоток курей надо - и попрет похлебка
111:
Нет, сейчас плохо зарабатываю, даже и этого не заслуживаю..
Нет, сейчас плохо зарабатываю, даже и этого не заслуживаю..
Больше фоток курей надо - и попрет похлебка
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 63
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 02:24
Цитата:
Больше фоток курей надо
---
Ты вызываешь демона!
maxsaf:
Больше фоток курей надо
---
Ты вызываешь демона!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10462
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 07:18
Цитата:
111:Похожа на шурпу с беша Тема клевая Очень, очень, очень вкусная. Мне нравится больше чем сам беш
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 09:19
прошедший день показал,
что на форуме правильно поняли послание Президента
в отношении языков,возражений нет.
два языка равны,и употребляются на равной основе.
провокаторы кто сбежал за границу,кто покаялся.
кто не сбежал и не покаялся тех
отправят в места не столь отдаленные..
и все будет хорошо.
что на форуме правильно поняли послание Президента
в отношении языков,возражений нет.
два языка равны,и употребляются на равной основе.
провокаторы кто сбежал за границу,кто покаялся.
кто не сбежал и не покаялся тех
отправят в места не столь отдаленные..
и все будет хорошо.
-
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