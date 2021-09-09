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≡ "Признать право на реабилитацию" - Экс-руководителя инспекции ветконтроля оправдал суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42339
"Признать право на реабилитацию" - Экс-руководителя инспекции ветконтроля оправдал суд в Костанае
Отправлено: 09.09.21 - 21:05
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Приговор по уголовному делу бывшего руководителя областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Уразбека БАТЫРБЕКОВА огласили в суде № 2 Костаная сегодня, 9 сентября.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
220
Re: "Признать право на реабилитацию" -...
Отправлено: 09.09.21 - 21:05
#1
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Сразу тут на сайте писал, учитывая кто судья, приговор будет оправдательный. Прокурор внятно не мог сформулировать даже обвинение, в чём корысть то была у подсудимого при злоупотреблении властью. Закономерный результат. Антикор вообще сдулся, уровень у них - директоров школ, садиков и начальничков отделов ГУшек сажать, на остальное они уже бессильны. Стоит только громкие дела за этот год посмотреть - вот весь их уровень.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4824
Re: "Признать право на реабилитацию" -...
Отправлено: 10.09.21 - 08:53
#2
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Что-то с акиматовским делом глухо, совсем нет новостей
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