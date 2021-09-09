Re: "Признать право на реабилитацию" -...

Отправлено: - 21:05

Сразу тут на сайте писал, учитывая кто судья, приговор будет оправдательный. Прокурор внятно не мог сформулировать даже обвинение, в чём корысть то была у подсудимого при злоупотреблении властью. Закономерный результат. Антикор вообще сдулся, уровень у них - директоров школ, садиков и начальничков отделов ГУшек сажать, на остальное они уже бессильны. Стоит только громкие дела за этот год посмотреть - вот весь их уровень.