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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 524 из 525«1...522523524525»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2216
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:10
#7846
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Мои еще не спят..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12185
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:16
#7847
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Цитата:
elektron:
По сценарию психолог сегодня уже не выйдет

Постучите по дереву :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2216
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:19
#7848
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А сейчас ем, или пью вот такую похлебку..
Ох и нравится мне такое..
Сразу детство вспоминаешь..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2216
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:27
#7849
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Как все таки хорошо....
Сегодня что то у многих вечерний выходной в злословии и обзывании..
А то интересно, придет, -Ты такой пляхой и тд..
И убегает, угрожая жаловаться куда надо..
А почему и зачем "пляхой", так и не говорит..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2216
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:29
#7850
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Стол все мечтаю купить, скорее мечтает моя..
Блин, стоят еще дорого, 250 тысяч..
Без стульев.
Стулья еще по 40 за каждый..
Мда уш..
Цены взлетели конечно..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2216
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:43
#7851
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Ну эта, вы тут не расслабляйтесь что ли..
Ждите Абайку..
Хоть с ним есть о чем поговорить..
Вот интересно, при случае кто то всегда отнекиваетмя от таких тем, но тем не менее, больше то ничто не сближает, как близость того, кто сжимает один или одни известные органы на букву Я, так сильно, что их кроме острой боли не тревожит вообще ничто..
А потому Абайка нужен.
К слову о так сказать языке..
Не в биологическом смысле конечно же..
А то начнется, стОит или не стоИт..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12185
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:44
#7852
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Цитата:
111:
А сейчас ем, или пью вот такую похлебку..

Заработал :lol:

Ой, простите, вырвалось случайно :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2216
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:47
#7853
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Цитата:
alex_60:
90 процентов постов твоих сегодня,

А...
Теперь понял..
Ну давай про голы, про футбол, про Валиханова или как его там..
На допинге который попался..
С удовольствием отдам тебе часть своего места на форуме..
Буду внимательно кивать..
Я то думаю что за посты, комменты же однако..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2216
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:50
#7854
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Цитата:
maxsaf:
Заработал

Нет, сейчас плохо зарабатываю, даже и этого не заслуживаю..
Но жена жалеет, варит..
Думаю к декабрю немного все образуется.
Вчера еще ногу чуть не сломал, хрустнуло там в пятке что то, прыгнул с этой новой стоянки мать ее..
Пока хромаю, какая работа..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2216
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:55
#7855
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Цитата:
Алиса:
так бабье лето еще в октябре обычно бывает

Вот точняк..
Итак, начинаем сборы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2216
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 00:57
#7856
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Иы казахи или казахстанцы, или прлсто чиновники виайпи, любим делать понты на весь мир..
Чтоб нас знали и не путали с Афганистаном..
Объявляю бабье лето предновогодним Рождеством!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12185
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 01:05
#7857
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Цитата:
111:
Нет, сейчас плохо зарабатываю, даже и этого не заслуживаю..

Больше фоток курей надо - и попрет похлебка :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
63
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 02:24
#7858
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Цитата:
maxsaf:

Больше фоток курей надо
---
Ты вызываешь демона!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10462
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 07:18
#7859
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Цитата:
111:
Похожа на шурпу с беша Тема клевая Очень, очень, очень вкусная. Мне нравится больше чем сам беш
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.09.21 - 09:19
#7860
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прошедший день показал,
что на форуме правильно поняли послание Президента
в отношении языков,возражений нет.
два языка равны,и употребляются на равной основе.
провокаторы кто сбежал за границу,кто покаялся.
кто не сбежал и не покаялся тех
отправят в места не столь отдаленные..
и все будет хорошо.
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