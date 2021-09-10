Флуд и оффтопик (часть 5)

Отправлено: - 00:43

Ну эта, вы тут не расслабляйтесь что ли..

Ждите Абайку..

Хоть с ним есть о чем поговорить..

Вот интересно, при случае кто то всегда отнекиваетмя от таких тем, но тем не менее, больше то ничто не сближает, как близость того, кто сжимает один или одни известные органы на букву Я, так сильно, что их кроме острой боли не тревожит вообще ничто..

А потому Абайка нужен.

К слову о так сказать языке..

Не в биологическом смысле конечно же..

А то начнется, стОит или не стоИт..