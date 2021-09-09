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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:23
Цитата:
Себе подлейте, а я чайку попью
111:
подалею тебя..
подалею тебя..
Себе подлейте, а я чайку попью
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:24
Цитата:
Привет Алиса!
Без тебя скушновато было все эти 2 с половиной года..
Ну а Новый год..
Я хотел его сделать в конце сентября, пока тепло еще..
Алиса:
Марик, привет. Я аж решила выйти после такого заявления! А что скоро Новый год?
Марик, привет. Я аж решила выйти после такого заявления! А что скоро Новый год?
Привет Алиса!
Без тебя скушновато было все эти 2 с половиной года..
Ну а Новый год..
Я хотел его сделать в конце сентября, пока тепло еще..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:25
Цитата:
Я кофе попил, суп моя еще варит..
maxsaf:
, а я чайку попью
, а я чайку попью
Я кофе попил, суп моя еще варит..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:27
Цитата:
Стоит, еще как..
Без Абайки ты как то сникаешь что ли..
Тебе очень скушно..
Понимаю тебя..
Так что не так с твоей картинкой, тетка дура?
maxsaf:
Ну ниче, прийдет. Не стоит
Ну ниче, прийдет. Не стоит
Стоит, еще как..
Без Абайки ты как то сникаешь что ли..
Тебе очень скушно..
Понимаю тебя..
Так что не так с твоей картинкой, тетка дура?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:31
Взял такую Надобу, Чехия вроде, ножи затупились, где их точат и можно ли точить самим интересно..
Не, подправляем немного, но точить боюсь..
Не, подправляем немного, но точить боюсь..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:33
Цитата:
так бабье лето еще в октябре обычно бывает - есть время))))
111:
в конце сентября, пока тепло еще..
в конце сентября, пока тепло еще..
так бабье лето еще в октябре обычно бывает - есть время))))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:33
Цитата:
Да все так с тем видео)) так, как я и предсказывал сам себе много лет назад))
111:
Так что не так с твоей картинкой, тетка дура?
Так что не так с твоей картинкой, тетка дура?
Да все так с тем видео)) так, как я и предсказывал сам себе много лет назад))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13107
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:33
111.a что так суетишься как баба на базаре? 90 процентов постов твоих сегодня, вчера 95.
ищешь пару?
так вроде ты ее уже нашел.
ищешь пару?
так вроде ты ее уже нашел.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:35
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:37
Цитата:
Потому что ты не хозяин..
Хозяин должен в морду давать за такое..
И это должен делать каждый..
А потому этого бы не было..
Но хорошо, ты выклал, но что то сделал, чтобы такого не было?
Нет.
И не сделаешь..
maxsaf:
Да все так с тем видео)) так, как я и предсказывал сам себе
Да все так с тем видео)) так, как я и предсказывал сам себе
Потому что ты не хозяин..
Хозяин должен в морду давать за такое..
И это должен делать каждый..
А потому этого бы не было..
Но хорошо, ты выклал, но что то сделал, чтобы такого не было?
Нет.
И не сделаешь..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:41
Цитата:
А с Абайкой не стоит?
Пысы: видите, я тоже могу цитировать не полностью, а кусочками
111:
Стоит, еще как.. Без Абайки
Стоит, еще как.. Без Абайки
А с Абайкой не стоит?
Пысы: видите, я тоже могу цитировать не полностью, а кусочками
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:41
Цитата:
Меня тоже некоторые пытались, особенно те, костанайцы, которые уехали в Ацтану или в Алмату..
Приезжают и такие понты тут гонят, как будто это уже чужие люди..
Дело касается не только языкового вопроса, а то например как годовщину смерти отметить, какие лепешки, кони, вилки..
Ну я как то отошел уже от всего..
maxsaf:
Да все так с тем видео)) так, как я и предсказывал
Да все так с тем видео)) так, как я и предсказывал
Меня тоже некоторые пытались, особенно те, костанайцы, которые уехали в Ацтану или в Алмату..
Приезжают и такие понты тут гонят, как будто это уже чужие люди..
Дело касается не только языкового вопроса, а то например как годовщину смерти отметить, какие лепешки, кони, вилки..
Ну я как то отошел уже от всего..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:42
Цитата:
Я сделал так, чтобы со мной этого не было
111:
Но хорошо, ты выклал, но что то сделал, чтобы такого не было?
Но хорошо, ты выклал, но что то сделал, чтобы такого не было?
Я сделал так, чтобы со мной этого не было
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:43
Цитата:
Ну..
Почему многие не любят в России некоторых дебилов комиков, потому что те учат, как забыть русский язык и исковеркать его..
Ты вот сейчас этим и занимаешься..
maxsaf:
Абайкой не стоит? Пысы: видите, я тоже могу цитировать не полностью, а кусочками
Абайкой не стоит? Пысы: видите, я тоже могу цитировать не полностью, а кусочками
Ну..
Почему многие не любят в России некоторых дебилов комиков, потому что те учат, как забыть русский язык и исковеркать его..
Ты вот сейчас этим и занимаешься..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:45
Цитата:
Ну..
Если ты ищешь это по просторам интернета, чтобы спровоцировать Абайку, значит оно всегда с тобой .
Ну понимаешь брат, можно уехать с деревни, но деревня на веки останется с тобой и с теми, кого ты воспитаешь..
Не я так сказал, какие то умные люди..
maxsaf:
сделал так, чтобы со мной этого не
сделал так, чтобы со мной этого не
Ну..
Если ты ищешь это по просторам интернета, чтобы спровоцировать Абайку, значит оно всегда с тобой .
Ну понимаешь брат, можно уехать с деревни, но деревня на веки останется с тобой и с теми, кого ты воспитаешь..
Не я так сказал, какие то умные люди..
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