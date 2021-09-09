Отправлено: - 23:37

maxsaf:

Да все так с тем видео)) так, как я и предсказывал сам себе

Цитата:Потому что ты не хозяин..Хозяин должен в морду давать за такое..И это должен делать каждый..А потому этого бы не было..Но хорошо, ты выклал, но что то сделал, чтобы такого не было?Нет.И не сделаешь..