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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12181
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:23
#7816
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Цитата:
111:
подалею тебя..

Себе подлейте, а я чайку попью :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2203
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:24
#7817
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Цитата:
Алиса:
Марик, привет. Я аж решила выйти после такого заявления! А что скоро Новый год?

Привет Алиса!
Без тебя скушновато было все эти 2 с половиной года..
Ну а Новый год..
Я хотел его сделать в конце сентября, пока тепло еще..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2203
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:25
#7818
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Цитата:
maxsaf:
, а я чайку попью

Я кофе попил, суп моя еще варит..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2203
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:27
#7819
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Цитата:
maxsaf:
Ну ниче, прийдет. Не стоит

Стоит, еще как..
Без Абайки ты как то сникаешь что ли..
Тебе очень скушно..
Понимаю тебя..
Так что не так с твоей картинкой, тетка дура?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2203
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:31
#7820
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Взял такую Надобу, Чехия вроде, ножи затупились, где их точат и можно ли точить самим интересно..



Не, подправляем немного, но точить боюсь..
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:33
#7821
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Цитата:
111:
в конце сентября, пока тепло еще..

так бабье лето еще в октябре обычно бывает - есть время))))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12181
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:33
#7822
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Цитата:
111:
Так что не так с твоей картинкой, тетка дура?

Да все так с тем видео)) так, как я и предсказывал сам себе много лет назад))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13107
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:33
#7823
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111.a что так суетишься как баба на базаре? 90 процентов постов твоих сегодня, вчера 95.
ищешь пару?
так вроде ты ее уже нашел.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2203
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:35
#7824
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Где то за 15000 видел точилку,но жаба давит, 15000, да еще и угол держать не смогу..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2203
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:37
#7825
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Цитата:
maxsaf:
Да все так с тем видео)) так, как я и предсказывал сам себе

Потому что ты не хозяин..
Хозяин должен в морду давать за такое..
И это должен делать каждый..
А потому этого бы не было..
Но хорошо, ты выклал, но что то сделал, чтобы такого не было?
Нет.
И не сделаешь..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12181
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:41
#7826
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Цитата:
111:
Стоит, еще как.. Без Абайки

А с Абайкой не стоит?
Пысы: видите, я тоже могу цитировать не полностью, а кусочками 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2203
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:41
#7827
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Цитата:
maxsaf:
Да все так с тем видео)) так, как я и предсказывал

Меня тоже некоторые пытались, особенно те, костанайцы, которые уехали в Ацтану или в Алмату..
Приезжают и такие понты тут гонят, как будто это уже чужие люди..
Дело касается не только языкового вопроса, а то например как годовщину смерти отметить, какие лепешки, кони, вилки..
Ну я как то отошел уже от всего..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12181
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:42
#7828
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Цитата:
111:
Но хорошо, ты выклал, но что то сделал, чтобы такого не было?

Я сделал так, чтобы со мной этого не было :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2203
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:43
#7829
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Цитата:
maxsaf:
Абайкой не стоит? Пысы: видите, я тоже могу цитировать не полностью, а кусочками

Ну..
Почему многие не любят в России некоторых дебилов комиков, потому что те учат, как забыть русский язык и исковеркать его..
Ты вот сейчас этим и занимаешься..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2203
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 23:45
#7830
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Цитата:
maxsaf:
сделал так, чтобы со мной этого не

Ну..
Если ты ищешь это по просторам интернета, чтобы спровоцировать Абайку, значит оно всегда с тобой .
Ну понимаешь брат, можно уехать с деревни, но деревня на веки останется с тобой и с теми, кого ты воспитаешь..
Не я так сказал, какие то умные люди..
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