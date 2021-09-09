Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14357
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 19:52
Цитата:
Цитата:
О, раскрытие секретов пошло наконец-то!
abaika95:
Потому это сподвигло меня стать психологом Понять природу травли А в особенности природу толпы которая всегда пытается затравить не такого,которая пытается заткнуть
Потому это сподвигло меня стать психологом Понять природу травли А в особенности природу толпы которая всегда пытается затравить не такого,которая пытается заткнуть
Цитата:
abaika95:
Вот вчера поддел чучуть Макса Так он сразу начал облизывать тех кто выступает против меня)) Тоесть человек начал формировать якобы общественное мнение,поддерживать его Со стороны это так неуклюже и смешно смотрится))
Вот вчера поддел чучуть Макса Так он сразу начал облизывать тех кто выступает против меня)) Тоесть человек начал формировать якобы общественное мнение,поддерживать его Со стороны это так неуклюже и смешно смотрится))
О, раскрытие секретов пошло наконец-то!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 62
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 20:31
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 20:52
Цитата:
Повтор. Уже обсуждали тут это видео.
Уже не ваш земляк:
Повтор. Уже обсуждали тут это видео.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 21:07
А вот вроде свежее
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 21:43
Цитата:
Кость на то она и кость, чтобы в нее вцепились)) приятного аппетита))
abaika95:
И как всегда лицемерно выдаёте часть написанного потомучто думаете ай кто проверять будет?))
И как всегда лицемерно выдаёте часть написанного потомучто думаете ай кто проверять будет?))
Кость на то она и кость, чтобы в нее вцепились)) приятного аппетита))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 21:51
Цитата:
А как "хозяева страны" относятся к согражданам? Можете не отвечать, ответ в вопросе
abaika95:
Еще я уверена, что им очень тяжело потому, что многие немцы с предубеждением относятся к ним.
Еще я уверена, что им очень тяжело потому, что многие немцы с предубеждением относятся к ним.
А как "хозяева страны" относятся к согражданам? Можете не отвечать, ответ в вопросе
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 21:58
Цитата:
С каким рвением Абайка пытается доказать что недра его родины Американские, и не на каких-то 50% а на все 75%. Я прям слышу нотки гордости, ведь он доказал, он же прав. Патриот, одним словом
Цитата:
В итоге доказал, и на душе у него стало так тепло от этого
Я думаю, что менее 1% всех недр Казахстана - американские. Абайка, докажите, что я не прав
[Исправлено: maxsaf, 09.09.2021 - 22:10]
elektron:
А утверждать, то чего нет, это как? Только на половину американская, уже не американская, а совместная.
А утверждать, то чего нет, это как? Только на половину американская, уже не американская, а совместная.
С каким рвением Абайка пытается доказать что недра его родины Американские, и не на каких-то 50% а на все 75%. Я прям слышу нотки гордости, ведь он доказал, он же прав. Патриот, одним словом
Цитата:
abaika95:
Если 75% по вашему это половина то у меня для вас плохие новости)))
Если 75% по вашему это половина то у меня для вас плохие новости)))
В итоге доказал, и на душе у него стало так тепло от этого
Я думаю, что менее 1% всех недр Казахстана - американские. Абайка, докажите, что я не прав
[Исправлено: maxsaf, 09.09.2021 - 22:10]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 22:09
Цитата:
Что, проблемы?
Абайки нет еще?
Да ты не суетись..
maxsaf:
рвением Абайка
рвением Абайка
Что, проблемы?
Абайки нет еще?
Да ты не суетись..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 22:11
Цитата:
Нет проблем, с чего вы взяли?
111:
Что, проблемы?
Что, проблемы?
Нет проблем, с чего вы взяли?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 22:11
Надо громко всем прокричать - А-бай-ка, выхадииии!
И он обязательно явится, как Дед Мороз борода из ваты...
И он обязательно явится, как Дед Мороз борода из ваты...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7731
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 22:12
Цитата:
Ну ты эта, зациклился что ли на нем..
maxsaf:
Нет проблем, с чего вы взяли
Нет проблем, с чего вы взяли
Ну ты эта, зациклился что ли на нем..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 22:17
Скоро Новый Год!
Может похороводим?
Кто будет Снегурочком?
Кстати за слово в женском лице в Ойропе штраф вроде 500 ойро..
Желательно черный мушчина..
Может похороводим?
Кто будет Снегурочком?
Кстати за слово в женском лице в Ойропе штраф вроде 500 ойро..
Желательно черный мушчина..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7731
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 22:18
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 22:18
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 25
|Зарегистрированные пользователи: Уже не ваш земляк, maxsaf, 111, elektron, drakon
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать