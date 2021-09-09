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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 520 из 521«1...518519520521»
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14357
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 19:52
#7786
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Цитата:
abaika95:
Потому это сподвигло меня стать психологом Понять природу травли А в особенности природу толпы которая всегда пытается затравить не такого,которая пытается заткнуть

Цитата:
abaika95:
Вот вчера поддел чучуть Макса Так он сразу начал облизывать тех кто выступает против меня)) Тоесть человек начал формировать якобы общественное мнение,поддерживать его Со стороны это так неуклюже и смешно смотрится))

О, раскрытие секретов пошло наконец-то!
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
62
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 20:31
#7787
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 20:52
#7788
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Повтор. Уже обсуждали тут это видео.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 21:07
#7789
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А вот вроде свежее

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 21:43
#7790
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Цитата:
abaika95:
И как всегда лицемерно выдаёте часть написанного потомучто думаете ай кто проверять будет?))

Кость на то она и кость, чтобы в нее вцепились)) приятного аппетита))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 21:51
#7791
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Цитата:
abaika95:
Еще я уверена, что им очень тяжело потому, что многие немцы с предубеждением относятся к ним.

А как "хозяева страны" относятся к согражданам? Можете не отвечать, ответ в вопросе ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 21:58
#7792
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Цитата:
elektron:
А утверждать, то чего нет, это как? Только на половину американская, уже не американская, а совместная.

С каким рвением Абайка пытается доказать что недра его родины Американские, и не на каких-то 50% а на все 75%. Я прям слышу нотки гордости, ведь он доказал, он же прав. Патриот, одним словом :lol:
Цитата:
abaika95:
Если 75% по вашему это половина то у меня для вас плохие новости)))

В итоге доказал, и на душе у него стало так тепло от этого :lol:

Я думаю, что менее 1% всех недр Казахстана - американские. Абайка, докажите, что я не прав :lol:

[Исправлено: maxsaf, 09.09.2021 - 22:10]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2183
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 22:09
#7793
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Цитата:
maxsaf:
рвением Абайка

Что, проблемы?
Абайки нет еще?
Да ты не суетись..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12171
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 22:11
#7794
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Цитата:
111:
Что, проблемы?

Нет проблем, с чего вы взяли? :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2183
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 22:11
#7795
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Надо громко всем прокричать - А-бай-ка, выхадииии!
И он обязательно явится, как Дед Мороз борода из ваты...
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7731
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 22:11
#7796
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Цитата:
maxsaf:
ведь он доказал, он же прав. Патриот, одним словом

Участники (Учредители)[править | править код] Chevron — 50 %, КазМунайГаз — 20 %, ExxonMobil — 25 %, ЛукАрко — 5 %.[4]
wikipedia :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2183
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 22:12
#7797
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Цитата:
maxsaf:
Нет проблем, с чего вы взяли

Ну ты эта, зациклился что ли на нем..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2183
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 22:17
#7798
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Скоро Новый Год!
Может похороводим?
Кто будет Снегурочком?
Кстати за слово в женском лице в Ойропе штраф вроде 500 ойро..
Желательно черный мушчина..
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7731
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 22:18
#7799
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2183
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 22:18
#7800
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Ну как пример..

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