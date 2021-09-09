Отправлено: - 21:58

elektron:

А утверждать, то чего нет, это как? Только на половину американская, уже не американская, а совместная.

abaika95:

Если 75% по вашему это половина то у меня для вас плохие новости)))

[Исправлено: maxsaf, 09.09.2021 - 22:10]

Цитата:С каким рвением Абайка пытается доказать что недра его родины Американские, и не на каких-то 50% а на все 75%. Я прям слышу нотки гордости, ведь он доказал, он же прав. Патриот, одним словомЦитата:В итоге доказал, и на душе у него стало так тепло от этогоЯ думаю, что менее 1% всех недр Казахстана - американские. Абайка, докажите, что я не прав