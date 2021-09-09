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≡ Качели упали на голову девочки на детской площадке в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42337
Качели упали на голову девочки на детской площадке в Костанае
Отправлено: 09.09.21 - 18:56
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Инцидент произошел 6 сентября в центре города во дворе жилого дома по адресу Гоголя, 44. Мама пострадавшего ребенка уже обратилась в полицию, чтобы виновных наказали.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10458
Re: Качели упали на голову девочки на детской площадке в...
Отправлено: 09.09.21 - 18:56
#1
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С каждым годом таких новостей будет все больше и больше . Все эти китайские детские площадки , на год и не больше.
Я знаю одного сварщика дядю Васю он такие качели сварит на подшипниках 300 лет стоять будут. Недорого причем сделает .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10458
Re: Качели упали на голову девочки на детской площадке в...
Отправлено: 09.09.21 - 19:04
#2
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Механики и инженеры скажите своё мнение . Вам не кажется страным на фото крепление качели? Почему третья нога что по середине находится на уровне двух по краям?.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
414
Re: Качели упали на голову девочки на детской площадке в...
Отправлено: 09.09.21 - 19:20
#3
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Цитата:
Vit:
Почему третья нога что по середине находится на уровне двух по краям?


Там половины конструкции не хватает..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10458
Качели упали на голову девочки на детской площадке в Костанае
Отправлено: 09.09.21 - 19:26
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Я так понял тут две качели были? Тут не хватает верхней перекладины. Так и с права таже конструкция три ноги стоят на одном уровне . Разве это правильно? Кто у нас инженер на форуме? Виктор Янг вроде .ждем
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4821
Re: Качели упали на голову девочки на детской площадке в...
Отправлено: 09.09.21 - 19:37
#5
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Вообще-то дети в эти дни грызут гранит науки, а не на качелях катаются. Родители куда смотрели? Одну девочку медведь кусает, на другую качели падают, хоть вообще не выходи из дома
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4652
Качели упали на голову девочки на детской площадке в Костанае
Отправлено: 09.09.21 - 19:44
#6
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Цитата:
Vit:
Я знаю одного сварщика дядю Васю он такие качели сварит на подшипниках 300 лет стоять будут. Недорого причем сдел

Виталь, с дядей Васей бизнес неинтересно мутить: на нем же не наваришься.... :oops:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14357
Качели упали на голову девочки на детской площадке в Костанае
Отправлено: 09.09.21 - 19:47
#7
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Цитата:
Vit:
Вам не кажется страным на фото крепление качели?

Похоже наложились друг на друга плохой сварной шов и плохой фундамент.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
414
Re: Качели упали на голову девочки на детской площадке в...
Отправлено: 09.09.21 - 19:51
#8
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Цитата:
Vit:
Я так понял тут две качели были?

Так там в дали нет крыши над детской беседкой.Не дети а варвары какие то. Для не которых детей малые архитектурные формы на детских площадках надо делать из рельсовой стали. Да многие мамаши за 90 кг сами катаются на этих качелях и ломают их.
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