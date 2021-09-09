Отправлено: - 19:44

Vit:

Я знаю одного сварщика дядю Васю он такие качели сварит на подшипниках 300 лет стоять будут. Недорого причем сдел

Цитата:Виталь, с дядей Васей бизнес неинтересно мутить: на нем же не наваришься....