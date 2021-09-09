Флуд и оффтопик (часть 5)

Отправлено: - 19:03

И вот там тем, каких то текствов в вопросе Философии великое множество.

Начинается порой с Библии и как всегда заканчивается чем то Вечным, чем то недомягаемым для нашего земного понимания..

Такая вот Философия..

Для кого то это что то навроде Мессии, что ведет заблудшие человеческие души...

Куда, да никуда..

Это как гипноз..

Ну а кто то после этого бросает пить и курить, прелюбодействовать, убивать..

Тем это помогает совершенно..