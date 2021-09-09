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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:14
Цитата:
Про космос, все вопросы ко мне. Я все программы пересмотрел рен- ТВ и Дискавери. Отвечу всем и на любой
Маркс:Цитата:
111:
Про космос, все вопросы ко мне. Я все программы пересмотрел рен- ТВ и Дискавери. Отвечу всем и на любой
(Уважаемые пользователи)
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- Сообщений:
- 8055
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:25
Цитата:
Сёмга вкуснятина!
А почему картоха белорусская?
Ты в Белоруссии,или картохи с с собой привёз?
Vit:
Стейк из семги с запеченой белорусской картохой.
Стейк из семги с запеченой белорусской картохой.
Сёмга вкуснятина!
А почему картоха белорусская?
Ты в Белоруссии,или картохи с с собой привёз?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:31
Цитата:
петушка хвалит кукуха за то что хвалит он петушку.
---
Вот не поверишь, я сам хотел написать это, именно такими словами.
Маркс:
петушка хвалит кукуха за то что хвалит он петушку.
---
Вот не поверишь, я сам хотел написать это, именно такими словами.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:31
Цитата:
Картошку купил на базаре в Костанае у бабушки Бабуля сказала что картоха белорусская. А бабули не когда неврут, они были в молодости комсомольцами ))
Добринцофф:
Картошку купил на базаре в Костанае у бабушки Бабуля сказала что картоха белорусская. А бабули не когда неврут, они были в молодости комсомольцами ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:33
Цитата:
Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого.
---
Не все смотрели Автостопом по Галактике.
Маркс:
Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого.
---
Не все смотрели Автостопом по Галактике.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:37
Цитата:
Уже не ваш земляк:Смотрел. Прикольная старая комедия
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:39
Цитата:
По Дискавери вопросов философии практически нет.
Веришь ли ты, что Вселенная, их множество, просто чей то разум, например Бога?
Vit:
Дискавери
Дискавери
По Дискавери вопросов философии практически нет.
Веришь ли ты, что Вселенная, их множество, просто чей то разум, например Бога?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:40
Философия, иногда не имеет ничего общего с наукой и законами земной физики..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:47
Мда .
Философия это определенно, нужна тем, кто ни крена иногда не понимает в делах земных, ищет себя, пытается познать хоть к смерти и ему кажется, занимаясь философией, что наконец то он стал мудрецом..
И ему наконец то легко..
Он умрет свободным..
Ну есть такой сорт людей..
Философия это определенно, нужна тем, кто ни крена иногда не понимает в делах земных, ищет себя, пытается познать хоть к смерти и ему кажется, занимаясь философией, что наконец то он стал мудрецом..
И ему наконец то легко..
Он умрет свободным..
Ну есть такой сорт людей..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:50
Философия..
Вселенная..
Какие то атракторы, черные дыры, нейтронные звезды..
Все это непостижимо конечно для нашего понимания
Чего то там о растворимости черных дыр накопал Стиви .
И наконец умер..
Умер свободным и спокойным .
Да, философия скорее наука о состоянии смерти, чем жизни..
Вселенная..
Какие то атракторы, черные дыры, нейтронные звезды..
Все это непостижимо конечно для нашего понимания
Чего то там о растворимости черных дыр накопал Стиви .
И наконец умер..
Умер свободным и спокойным .
Да, философия скорее наука о состоянии смерти, чем жизни..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:54
Ведь там, после нашей Смерти, мы каким то образом попадаем в свои черные дыры и что там?
Тоже вопрос Философии, бытия после биологической смерти, когда тело со временем распадется на какие то кванты или какую либо другую энергию, когда наше Солнце сомкнется в объятиях какой нибудь звезды дыры из приближающейся Андромеды .
Тоже вопрос Философии, бытия после биологической смерти, когда тело со временем распадется на какие то кванты или какую либо другую энергию, когда наше Солнце сомкнется в объятиях какой нибудь звезды дыры из приближающейся Андромеды .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 19:03
И вот там тем, каких то текствов в вопросе Философии великое множество.
Начинается порой с Библии и как всегда заканчивается чем то Вечным, чем то недомягаемым для нашего земного понимания..
Такая вот Философия..
Для кого то это что то навроде Мессии, что ведет заблудшие человеческие души...
Куда, да никуда..
Это как гипноз..
Ну а кто то после этого бросает пить и курить, прелюбодействовать, убивать..
Тем это помогает совершенно..
Начинается порой с Библии и как всегда заканчивается чем то Вечным, чем то недомягаемым для нашего земного понимания..
Такая вот Философия..
Для кого то это что то навроде Мессии, что ведет заблудшие человеческие души...
Куда, да никуда..
Это как гипноз..
Ну а кто то после этого бросает пить и курить, прелюбодействовать, убивать..
Тем это помогает совершенно..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 19:07
Вселенная..
Разум..
Кто мы такие и зачем, при таком разуме Вселенной, а может их множества?
Наверно мы как те невидимые бактерии, что населяют нас самих в огромных количествах и наверно аыполняем какую то там роль своеобразных микробов во Вселенной .
Разум..
Кто мы такие и зачем, при таком разуме Вселенной, а может их множества?
Наверно мы как те невидимые бактерии, что населяют нас самих в огромных количествах и наверно аыполняем какую то там роль своеобразных микробов во Вселенной .
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