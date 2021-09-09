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≡ Качели упали на голову девочки на детской площадке в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42337
Качели упали на голову девочки на детской площадке в Костанае
Отправлено: 09.09.21 - 18:56
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Инцидент произошел 6 сентября в центре города во дворе жилого дома по адресу Гоголя, 44. Мама пострадавшего ребенка уже обратилась в полицию, чтобы виновных наказали.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10457
Re: Качели упали на голову девочки на детской площадке в...
Отправлено: 09.09.21 - 18:56
#1
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С каждым годом таких новостей будет все больше и больше . Все эти китайские детские площадки , на год и не больше.
Я знаю одного сварщика дядю Васю он такие качели сварит на подшипниках 300 лет стоять будут. Недорого причем сделает .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10457
Re: Качели упали на голову девочки на детской площадке в...
Отправлено: 09.09.21 - 19:04
#2
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Механики и инженеры скажите своё мнение . Вам не кажется страным на фото крепление качели? Почему третья нога что по середине находится на уровне двух по краям?.
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