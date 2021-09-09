Re: Качели упали на голову девочки на детской площадке в...

Отправлено: - 18:56

С каждым годом таких новостей будет все больше и больше . Все эти китайские детские площадки , на год и не больше.

Я знаю одного сварщика дядю Васю он такие качели сварит на подшипниках 300 лет стоять будут. Недорого причем сделает .