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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10457
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:14
#7771
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Цитата:
Маркс:
Цитата:
111:

Про космос, все вопросы ко мне. Я все программы пересмотрел рен- ТВ и Дискавери. Отвечу всем и на любой :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8055
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:25
#7772
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Цитата:
Vit:
Стейк из семги с запеченой белорусской картохой.

Сёмга вкуснятина!
А почему картоха белорусская?
Ты в Белоруссии,или картохи с с собой привёз?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
60
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:31
#7773
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Цитата:
Маркс:

петушка хвалит кукуха за то что хвалит он петушку.
---
Вот не поверишь, я сам хотел написать это, именно такими словами.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10457
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:31
#7774
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Цитата:
Добринцофф:

Картошку купил на базаре в Костанае у бабушки Бабуля сказала что картоха белорусская. А бабули не когда неврут, они были в молодости комсомольцами ))
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
60
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:33
#7775
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Цитата:
Маркс:

Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого.
---
Не все смотрели Автостопом по Галактике.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10457
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:37
#7776
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Смотрел. Прикольная старая комедия
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2175
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:39
#7777
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Цитата:
Vit:
Дискавери

По Дискавери вопросов философии практически нет.
Веришь ли ты, что Вселенная, их множество, просто чей то разум, например Бога?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2175
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:40
#7778
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Философия, иногда не имеет ничего общего с наукой и законами земной физики..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2175
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:47
#7779
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Мда .
Философия это определенно, нужна тем, кто ни крена иногда не понимает в делах земных, ищет себя, пытается познать хоть к смерти и ему кажется, занимаясь философией, что наконец то он стал мудрецом..
И ему наконец то легко..
Он умрет свободным..
Ну есть такой сорт людей..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2175
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:50
#7780
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Философия..
Вселенная..
Какие то атракторы, черные дыры, нейтронные звезды..
Все это непостижимо конечно для нашего понимания
Чего то там о растворимости черных дыр накопал Стиви .
И наконец умер..
Умер свободным и спокойным .
Да, философия скорее наука о состоянии смерти, чем жизни..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2175
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:54
#7781
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Ведь там, после нашей Смерти, мы каким то образом попадаем в свои черные дыры и что там?
Тоже вопрос Философии, бытия после биологической смерти, когда тело со временем распадется на какие то кванты или какую либо другую энергию, когда наше Солнце сомкнется в объятиях какой нибудь звезды дыры из приближающейся Андромеды .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2175
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 19:03
#7782
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И вот там тем, каких то текствов в вопросе Философии великое множество.
Начинается порой с Библии и как всегда заканчивается чем то Вечным, чем то недомягаемым для нашего земного понимания..
Такая вот Философия..
Для кого то это что то навроде Мессии, что ведет заблудшие человеческие души...
Куда, да никуда..
Это как гипноз..
Ну а кто то после этого бросает пить и курить, прелюбодействовать, убивать..
Тем это помогает совершенно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2175
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 19:07
#7783
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Вселенная..
Разум..
Кто мы такие и зачем, при таком разуме Вселенной, а может их множества?
Наверно мы как те невидимые бактерии, что населяют нас самих в огромных количествах и наверно аыполняем какую то там роль своеобразных микробов во Вселенной .
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