abaika95: Ты начал кидать сюда цифры что в России то на 100 врачей больше!!! Вот я и не понял к чему это? Сравнивать Казахстан и Россию не в пользу России как-то не важный аргумент чтобы доказать что у нас врачей мало) А так,на каком мы месте по врачам напомни?
Не на 100 врачей больше, а на 550 000. То есть в 9 раз больше. По обеспеченности врачами она на седьмом месте в мире, мы на 19-м. И при этом от нас уезжает больше, чем приезжает. А что мало у нас врачей, это говорят чиновники. Ты их тоже обвинять будешь?
Ну.. Ты то чего? Просто завидуешь или хочешь дискутировать о чем то? Предмет дискуссии? А его нет.. Просто почему то нудишь и все.. Непонятно зачем и для чего.. По существу братец, по существу, какой вопрос тебя интересует..
Серж, как называется сорт малины, растущий у Вас? У меня как раз сезон сбора малины, а что за поздний сорт - не знаю. Не я садила. В июле-августе созревало по 3-4 ягодки, а сейчас минимум литр через день (с 3-х не ветвистых кустиков!). Думаю,только к концу сентября все завязи нальются и дозреют. Если мороз не прихватит Просто удивлена
таноми52: как называется сорт малины, растущий у Вас?
Брянское диво. Ремонтантная. Осенью обрезал до земли. Урожай будет до заморозков. Ветви с несозревшими ягодами в начале заморозков можно срезать, поставить в воду, и ягода дозреет. Ещё у меня растут сорта Атлант, Карамелька, Лячка, Осенняя красавица и другие. Кроме Лячки на всех ягода есть.
Маркс: Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого
Тебя интересуют вопросы Философии? Да, определенно Вселенная именно вопрос о философии, что есть мы в ней, и главное зачем, если паутина галлактик так сказать чей то нейронно квантовый мозг.. Какого то существа.. Много вариаций совершенно..
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