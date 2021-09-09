Прогноз на 5 дней
ясно+13°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 35% влажность
  • СЗ, 10 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 518 из 529«1...516517518519520...529»
Ответить Новый топик
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 16:24
#7756
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ты начал кидать сюда цифры что в России то на 100 врачей больше!!! Вот я и не понял к чему это? Сравнивать Казахстан и Россию не в пользу России как-то не важный аргумент чтобы доказать что у нас врачей мало) А так,на каком мы месте по врачам напомни?

Не на 100 врачей больше, а на 550 000. То есть в 9 раз больше. По обеспеченности врачами она на седьмом месте в мире, мы на 19-м.
И при этом от нас уезжает больше, чем приезжает.
А что мало у нас врачей, это говорят чиновники. Ты их тоже обвинять будешь?
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 16:26
#7757
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И да что у тебя за комплексы насчёт сала и украинцев??

Рассуждаешь как хохол.
Профайл
urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
148
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 16:28
#7758
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Сегодня День загадывания желаний.. 09.09. Нука, кто там и что загадывает? Наверно загадывают как абайку выкинуть с форума и самим тусить тут так, что от скуки застрелиться будет можно..

Хороший день,для желаний.
Но, есть ли смысл изгонять абайку?
Ведь ещё есть ты ,воскресший ты наш...
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Только чтение)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1540
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 16:34
#7759
Комментарий удален модератором.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10469
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 16:50
#7760
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брейк или рекламная пауза) Марик друг извени я сегодня первый еду скинул)) Сегодня у меня рыбный день. Стейк из семги с запеченой белорусской картохой.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2258
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 16:56
#7761
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сейчас я в больнице..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2258
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 16:57
#7762
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Сегодня у меня рыбный день.

О, я вчера всю рыбу карася жареного съел с пивом..
Две осталось, от двух кило..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2258
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 17:01
#7763
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Тем более, что уже пошли ваши

Ну..
Ты то чего?
Просто завидуешь или хочешь дискутировать о чем то?
Предмет дискуссии?
А его нет..
Просто почему то нудишь и все..
Непонятно зачем и для чего..
По существу братец, по существу, какой вопрос тебя интересует..
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1528
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 17:28
#7764
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
По существу братец, по существу, какой вопрос тебя интересует..

Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2583
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 17:28
#7765
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
urmas:
Но, есть ли смысл изгонять абайку?
Ведь ещё есть ты ,воскресший ты наш...



:lol: !
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 17:28
#7766
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у меня на даче вкусняшка растет:



[Исправлено: serg kost, 09.09.2021 - 17:38]

[Исправлено: serg kost, 09.09.2021 - 17:40]

[Исправлено: serg kost, 09.09.2021 - 17:42]
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2583
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 17:38
#7767
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
А у меня на даче вкусняшка растет:


Серж, как называется сорт малины, растущий у Вас?
У меня как раз сезон сбора малины, а что за поздний сорт - не знаю. Не я садила.
В июле-августе созревало по 3-4 ягодки, а сейчас минимум литр через день (с 3-х не ветвистых кустиков!). Думаю,только к концу сентября все завязи нальются и дозреют. Если мороз не прихватит
Просто удивлена
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:02
#7768
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52: как называется сорт малины, растущий у Вас?
Брянское диво. Ремонтантная. Осенью обрезал до земли. Урожай будет до заморозков. Ветви с несозревшими ягодами в начале заморозков можно срезать, поставить в воду, и ягода дозреет. Ещё у меня растут сорта Атлант, Карамелька, Лячка, Осенняя красавица и другие. Кроме Лячки на всех ягода есть.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10469
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:07
#7769
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Цитата:
таноми52:

Все избытки малины отправляйте мне.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2258
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 18:10
#7770
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого

Тебя интересуют вопросы Философии?
Да, определенно Вселенная именно вопрос о философии, что есть мы в ней, и главное зачем, если паутина галлактик так сказать чей то нейронно квантовый мозг..
Какого то существа..
Много вариаций совершенно..
Профайл
Страница 518 из 529«1...516517518519520...529»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS