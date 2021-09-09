Отправлено: - 16:24

abaika95:

Ты начал кидать сюда цифры что в России то на 100 врачей больше!!! Вот я и не понял к чему это? Сравнивать Казахстан и Россию не в пользу России как-то не важный аргумент чтобы доказать что у нас врачей мало) А так,на каком мы месте по врачам напомни?

Цитата:Не на 100 врачей больше, а на 550 000. То есть в 9 раз больше. По обеспеченности врачами она на седьмом месте в мире, мы на 19-м.И при этом от нас уезжает больше, чем приезжает.А что мало у нас врачей, это говорят чиновники. Ты их тоже обвинять будешь?