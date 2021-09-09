Угнали прямо со штрафстоянки - Вещдок исчез с охраняемой территории в Костанае
Отправлено: 09.09.21 - 12:11
Автомобиль жителя Костаная Армана ДОСАЕВА Toyota Rav 4 был 13 мая 2020 года поставлен на штрафстоянку как доказательство по уголовному делу. А 2 марта 2021 года владельцу машины сообщили, что его авто при проверке не оказалось на месте. Читать новость
>>4 был 13 мая 2020 года поставлен на специализированную штрафстоянку>> >>А 2 марта 2021 года из Южного отдела полиции владельцу машины позвонили и сообщили, что его авто при проверке не оказалось на месте.>>
Какое позорище, как дело дошло принять ответственность госорганам,так как страусы голову в песок - это не мы, ответственность не урегулирована, стыдно за страну, получается только штрафы могут собирать, а обеспечить сохранность имущества граждан не в силах, зачем тогда такая полиция на деньги налогоплатильщиков. Когда Исполнитель не справляется со своими обязанностями его меняют. Хотя полиции это не нужно, Милиции "да", а полиции "нет", у них разные цели в работе. Для информации наберите в Википедии Милиция и полиция и все становиться понятно, граждане страны для полиции ни кто.
вроде понятно,кто изымал машину,тот и отвечает за ее сохранность. изымал Южный отдел полиции. куда они ее определили-это их решение. могли в сейф положить,могли у себя под оном отдела поставить, могли ангар арендовать. поэтому они и должны отвечать за ее сохранность,это же вещественное доказательство. они решили ее загнать на неохраняемую стоянку как выяснилось. как в чистое поле определить. пусть и отвечают,вроде все логично.
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