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≡ Темп прироста заболеваемости КВИ продолжает снижаться в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42335
Темп прироста заболеваемости КВИ продолжает снижаться в Костанайской области
Отправлено: 09.09.21 - 16:55
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В среду, 8 сентября 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 178 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,5%. Во вторник, 7 сентября, темп прироста был на уровне 0,6%, а заболели 187 человек.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
481
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ продолжает снижаться в...
Отправлено: 09.09.21 - 16:55
#1
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Не иначе к переписи статистику подгоняют, чтобы по домам не заразно было ходить. :lol:
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