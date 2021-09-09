Отправлено: - 14:33

таноми52:

Забавно будет наблюдать, как они с абайкой станут уживаться на форуме. Тесновато им станет

Цитата:Хм..Понял..Какая то некая зависть что ли, есть у некоторых форумчан, почему, просто при огромном разночтении, несогласии с его позициями, я его как бы сказать, не трогаю..Кстати я кого то тут трогал как то?Так вот, мое Кредо как было, так и осталось, не нападать, толпой..Поверь, к нему есть кому прицепиться, дабы показать свое Величие, свое Красноречие как у Макса перед остальными нападавшими..Я ведь нападать то на него и не мешаю в принципе..Так, подкольну и тех и тех как говорится..Ну и начинается бесилово..Ну да, я подкольнул..Вчера перед этим..Но какова реакция?!Там думаю и без меня справятся, те, кому надо..Кому просто необходимо казаться краше и приятней на фоне погибающего в споре абайки..На меня ведь тоже всегда так нападали..Да и сейчас стараются даже, хотя я, я им тут не говорю совсем ничего такого, не лезу в споры и тд..Интересно просто..