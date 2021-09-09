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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 14:21
#7741
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Цитата:
abaika95:
Что 111 под пивом тут пишет всякое


что ты лезешь,когда взрослые разговаривают.
адвокат нашелся...затычка..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 14:24
#7742
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Утро доброе Костанай..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 14:33
#7743
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Цитата:
таноми52:
Забавно будет наблюдать, как они с абайкой станут уживаться на форуме. Тесновато им станет

Хм..
Понял..
Какая то некая зависть что ли, есть у некоторых форумчан, почему, просто при огромном разночтении, несогласии с его позициями, я его как бы сказать, не трогаю..
Кстати я кого то тут трогал как то?
Так вот, мое Кредо как было, так и осталось, не нападать, толпой..
Поверь, к нему есть кому прицепиться, дабы показать свое Величие, свое Красноречие как у Макса перед остальными нападавшими..
Я ведь нападать то на него и не мешаю в принципе..
Так, подкольну и тех и тех как говорится..
Ну и начинается бесилово..
Ну да, я подкольнул..
Вчера перед этим..
Но какова реакция?!
Там думаю и без меня справятся, те, кому надо..
Кому просто необходимо казаться краше и приятней на фоне погибающего в споре абайки..
На меня ведь тоже всегда так нападали..
Да и сейчас стараются даже, хотя я, я им тут не говорю совсем ничего такого, не лезу в споры и тд..
Интересно просто..
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1508
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 14:36
#7744
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Цитата:
Казахоязычные геи в мультфильме от Netflix удивили пользователей Сети (видео) Читайте больше:

Цитата:
Казахстанцы обратили внимание на некий мультсериал, где персонажи-мужчины обращаются друг к другу на казахском языке с сексуальным подтекстом. Как выяснилось, многие герои мультфильма – представители ЛГБТК-сообщества, передает корреспондент NUR.KZ. Читайте больше:


Активно используется казахский язык, во всех сферах. Че паниковать)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 14:40
#7745
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Доброе утро, Костанай..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 14:49
#7746
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Цитата:
Змея Подколодная:
Активно используется казахский

Хех..
А зачем там вообще языки?
Ну если только так сказать для дела, чтоб было приятно..
Но не для разговоров..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9840
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 14:59
#7747
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Цитата:
serg kost:
А ну-ка подробней. Где я против Казахстана писал?

Ты мало того что зануда
Так ты ещё зануда с короткой памятью))
Не помнишь что писал день назад
Цитата:
alex_60:
абайка95 позорит казахов. стыд и срам.

Ниче лучше не придумал
Как свою старую мантру завести )
Тебе самому не противно?
Сидит взрослый мужик на форуме
Отец и дед
Которого каждый день на форме за ухо таскают почем зря
В грязь втаптывают
И хоть бы хны))
Дальше сидит и подставляется
Мазохист ее богу)/
И они ещё себя взрослых из себя корчат))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9840
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 15:03
#7748
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Цитата:
111:
Кому просто необходимо казаться краше и приятней на фоне погибающего в споре абайки..

Ты определись уже)
Тебя от борта к борту качает как того дудя)
То я погибающий то уделывающий)
Мнение у тебя каждый день меняется)
Цитата:
Змея Подколодная:
Активно используется казахский язык, во всех сферах. Че паниковать)

Ну когда русских геев в мультах анимэ используют вы паникуете получается?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 15:10
#7749
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Цитата:
abaika95:
То я погибающий то уделывающий)

Ну это им так кажется, что ты каждый раз погибаешь..
Я просто читаю иногда их восторженные крики, что они тебя заставили бежать и прятаться..
Но может просто это крики Отчаяния..
Они сами порой не ведают что говорят..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 15:18
#7750
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Сегодня День загадывания желаний..
09.09.
Нука, кто там и что загадывает?
Наверно загадывают как абайку выкинуть с форума и самим тусить тут так, что от скуки застрелиться будет можно..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1527
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 15:50
#7751
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Цитата:
111:
Наверно загадывают как абайку выкинуть с форума и самим тусить тут так, что от скуки застрелиться будет можно..

Да уж лучше застрелиться, чем читать эту никчемную либерду. Тем более, что уже пошли ваши душные песни на два голоса где петушка хвалит кукуха за то что хвалит он петушку. Тьфу!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
103
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 16:03
#7752
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Цитата:
abaika95:
Так ты ещё зануда с короткой памятью

Память у меня хорошая.
Расскажу немного медицинских историй из прошлого.
60 лет назад приезжает комиссия из областной санэпидемстанции в Тургай. В комиссии была и моя родная тетка, приехавшая на Целину из Белоруссии.
Проверяли завшивленность населения. В одном из районов этот показатель был равен 100%. Поясняю отдельно для абайки: вши были у всех, кто попал под обследование. Главный санврач района просил написать хотя бы 99%, чтобы его с должности не сняли.
50 лет назад вши стали редкостью.
Примерно 40 лет назад в нашу инфекционную больницу попал с желтухой солдатик из Литвы, служивший в нашей области. У него с детства на лице были множественные крупные гноящиеся прыщи, которые в Литве врачи не могли вылечить.
Здесь ему вылечили не только болезнь Боткина, но и прыщи. Он потом письма долго врачам писал.
Кстати, в это же время научились у нас так желтуху лечить, что от нее умирало уже не 5-10 человек в год, а 2-3.
Одна женщина 6 суток лежала без сознания, потом стала нашим другом семьи. В больнице ей медперсонал куриный супчик носили, чтобы поправилась быстрее.
В 90-е половина из тех врачей уехали, из оставшихся почти все на пенсии.
И вот когда я высказал озабоченность, что медиков уезжает больше, чем приезжает, оказалось, что у меня короткая память. Ты случайно сала не перевёл?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9840
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 16:04
#7753
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Цитата:
Маркс:
Да уж лучше застрелиться, чем читать эту никчемную либерду

Жду
Ты вроде за слова всегда отвечал))
Цитата:
111:
Ну это им так кажется, что ты каждый раз погибаешь.. Я просто читаю иногда их восторженные крики, что они тебя заставили бежать и прятаться.. Но может просто это крики Отчаяния.. Они сами порой не ведают что говорят

Я по школе очень часто травил своих одноклассников
Как сейчас навазется занимался буллингом
За что потом сильно каялся за это
Потому это сподвигло меня стать психологом
Понять природу травли
А в особенности природу толпы которая всегда пытается затравить не такого,которая пытается заткнуть тех кто не схож с их мнением))
Прихожу к мнению (схожим во многом с видными психологами изучавшим социологию масс)
Толпа всегда глупа
Толпа это не про рациональное и объективное
Толпа это про чувства
И толпа мыслит позывами
Иногда рвотными)
Вот вчера поддел чучуть Макса
Так он сразу начал облизывать тех кто выступает против меня))
Тоесть человек начал формировать якобы общественное мнение,поддерживать его
Со стороны это так неуклюже и смешно смотрится))
О чем Макс понял, я думаю)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2580
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 16:04
#7754
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Цитата:
Змея Подколодная:
Активно используется казахский язык, во всех сферах. Че паниковать)


Цитата:
abaika95:
Тебя от борта к борту качает как того дудя) То я погибающий то уделывающий)


Цитата:
Маркс:
уже пошли ваши душные песни на два голоса где петушка хвалит кукуха за то что хвалит он петушку. Тьфу!


Зря посчитала флуд конченным:lol:
Рассмешили!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9840
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 16:10
#7755
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Цитата:
serg kost:
И вот когда я высказал озабоченность, что медиков уезжает больше, чем приезжает, оказалось, что у меня короткая память. Ты случайно сала не перевёл?

Когда я привел пример про Россию
Что там тоже самое случилось с 90ых
Ты начал кидать сюда цифры что в России то на 100 врачей больше!!! Вот я и не понял к чему это? Сравнивать Казахстан и Россию не в пользу России как-то не важный аргумент чтобы доказать что у нас врачей мало)
А так,на каком мы месте по врачам напомни?
И да что у тебя за комплексы насчёт сала и украинцев??
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