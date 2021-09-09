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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:25
Цитата:
Хех..
Где то у меня с абайкой совпадают темы?
Он поддерживает Куата например, я нет.
Что то еще?
таноми52:
Забавно будет наблюдать, как они с абайкой станут уживаться
Забавно будет наблюдать, как они с абайкой станут уживаться
Хех..
Где то у меня с абайкой совпадают темы?
Он поддерживает Куата например, я нет.
Что то еще?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:28
Цитата:
Тут форум, все льют друг на друга, я говорю в общем, в значимых крупных деяниях..
Та же Ойропа и почти все их граждане льют так на Россию, мама не горюй..
А попробуй не лей, денег от Омерики не получат..
Я в этом плане.
serg kost:
Почему абайке разрешено лить грязь на Россию?
Почему абайке разрешено лить грязь на Россию?
Тут форум, все льют друг на друга, я говорю в общем, в значимых крупных деяниях..
Та же Ойропа и почти все их граждане льют так на Россию, мама не горюй..
А попробуй не лей, денег от Омерики не получат..
Я в этом плане.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:31
Цитата:
Хозяин своей жизни, потому что не допущу чтоб кто то учил мою женщину чему то там..
И да, тебе уже говорил, о языке и Куате, которого ты так боишься, зачем напоминать?
Сам знаешь, я раннее все сказал.
Мне он или оно неинтересно..
maxsaf:
Сколько слов выучил, хозяин
Сколько слов выучил, хозяин
Хозяин своей жизни, потому что не допущу чтоб кто то учил мою женщину чему то там..
И да, тебе уже говорил, о языке и Куате, которого ты так боишься, зачем напоминать?
Сам знаешь, я раннее все сказал.
Мне он или оно неинтересно..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 102
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:31
Цитата:
В смысле?
Вчера ты патриот, а сегодня страну в пол опускаешь?
abaika95:
С тобой походу так и надо На противоходе)
С тобой походу так и надо На противоходе)
В смысле?
Вчера ты патриот, а сегодня страну в пол опускаешь?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:35
Цитата:
Какими диванными?
Я сидел один в комнате, на кухне, вчера я был кухонным бойцом..
С Иглой против ваших мишеней..
Совсем как Сергей Маенов..
maxsaf:
зенитными установками диванных войск
зенитными установками диванных войск
Какими диванными?
Я сидел один в комнате, на кухне, вчера я был кухонным бойцом..
С Иглой против ваших мишеней..
Совсем как Сергей Маенов..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:40
Цитата:
Я дискутировал, если это можно назвать так, насчет более глобального..
Например, тебя интересует один человек, да, плохой и все такое, украинский теперь гражданин .
Но вот почему то тебя, как гражданина своей страны, поддерживающего ее политику, совершенно не щаботят те граждане, которых вы бросили, которые сотнями погибают, которые сотнями тысяч бегут с Афганистана..
Я говорю об очередном понте ваших стран, ваших людей в них..
Только и всего..
Вам лишь бы сделать назло России..
Остальное вас не интересует..
maxsaf:
Разбоем занимается. Сотку у кого-то отработал
Разбоем занимается. Сотку у кого-то отработал
Я дискутировал, если это можно назвать так, насчет более глобального..
Например, тебя интересует один человек, да, плохой и все такое, украинский теперь гражданин .
Но вот почему то тебя, как гражданина своей страны, поддерживающего ее политику, совершенно не щаботят те граждане, которых вы бросили, которые сотнями погибают, которые сотнями тысяч бегут с Афганистана..
Я говорю об очередном понте ваших стран, ваших людей в них..
Только и всего..
Вам лишь бы сделать назло России..
Остальное вас не интересует..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2518
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:50
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:50
Цитата:
Иронично
Что 111 под пивом тут пишет всякое
Потоком выдавая все мысли
А ты вполне трезвый
А хуже пьяного тут такую чушь несёшь
Папаша и дед называется
Позорище для форума))
alex_60:
метод воспитания детей по 111 - бухать до потери пульса и позориться на форуме. да папашка еще тот.
метод воспитания детей по 111 - бухать до потери пульса и позориться на форуме. да папашка еще тот.
Иронично
Что 111 под пивом тут пишет всякое
Потоком выдавая все мысли
А ты вполне трезвый
А хуже пьяного тут такую чушь несёшь
Папаша и дед называется
Позорище для форума))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:53
Цитата:
Нет
Подкидывать тебе кость и ты сам же на ней будешь переобуваться))
И да что для тебя означает "патриот"?))
serg kost:
Вчера ты патриот, а сегодня страну в пол опускаешь?
Вчера ты патриот, а сегодня страну в пол опускаешь?
Нет
Подкидывать тебе кость и ты сам же на ней будешь переобуваться))
И да что для тебя означает "патриот"?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:57
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 102
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 14:07
Цитата:
. А ну-ка подробней. Где я против Казахстана писал?
abaika95:
ты сам же будешь переобуваться))
ты сам же будешь переобуваться))
. А ну-ка подробней. Где я против Казахстана писал?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 14:10
Цитата:
Да я иногда с большим удовольствием пишу об этом..
Особенно о продажных чиновниках, о каких то нелепых законах, о нищете, коей у нас быть не должно при нашем то богатстве..
serg kost:
Где я против Казахстана писал?
Где я против Казахстана писал?
Да я иногда с большим удовольствием пишу об этом..
Особенно о продажных чиновниках, о каких то нелепых законах, о нищете, коей у нас быть не должно при нашем то богатстве..
(Пользователи)
- Откуда:
- НиКапенгагин
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1539
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 14:18
Комментарий проходит проверку.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 14:18
абайка95 позорит казахов.
стыд и срам.
кто то подумает что они все такие.
но нет,один такой в Кустанае.
остальные нормальные адекватные люди.
стыд и срам.
кто то подумает что они все такие.
но нет,один такой в Кустанае.
остальные нормальные адекватные люди.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1526
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 14:20
Цитата:
Цитата:
Одну рубашку им надели
И завязали на спине.
Но двое их на самом деле
Вот и обиды тоже две.
abaika95:
Упивается своим словоблудием а на деле пшик))
Упивается своим словоблудием а на деле пшик))
Цитата:
111:
Можешь проходить мимо .
Можешь проходить мимо .
Одну рубашку им надели
И завязали на спине.
Но двое их на самом деле
Вот и обиды тоже две.
-
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