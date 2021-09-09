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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2159
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:25
#7726
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Цитата:
таноми52:
Забавно будет наблюдать, как они с абайкой станут уживаться

Хех..
Где то у меня с абайкой совпадают темы?
Он поддерживает Куата например, я нет.
Что то еще?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2159
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:28
#7727
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Цитата:
serg kost:
Почему абайке разрешено лить грязь на Россию?

Тут форум, все льют друг на друга, я говорю в общем, в значимых крупных деяниях..
Та же Ойропа и почти все их граждане льют так на Россию, мама не горюй..
А попробуй не лей, денег от Омерики не получат..
Я в этом плане.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2159
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:31
#7728
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Цитата:
maxsaf:
Сколько слов выучил, хозяин

Хозяин своей жизни, потому что не допущу чтоб кто то учил мою женщину чему то там..
И да, тебе уже говорил, о языке и Куате, которого ты так боишься, зачем напоминать?
Сам знаешь, я раннее все сказал.
Мне он или оно неинтересно..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
102
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:31
#7729
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Цитата:
abaika95:
С тобой походу так и надо На противоходе)

В смысле?
Вчера ты патриот, а сегодня страну в пол опускаешь?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2159
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:35
#7730
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Цитата:
maxsaf:
зенитными установками диванных войск

Какими диванными?
Я сидел один в комнате, на кухне, вчера я был кухонным бойцом..
С Иглой против ваших мишеней..
Совсем как Сергей Маенов..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2159
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:40
#7731
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Цитата:
maxsaf:
Разбоем занимается. Сотку у кого-то отработал

Я дискутировал, если это можно назвать так, насчет более глобального..
Например, тебя интересует один человек, да, плохой и все такое, украинский теперь гражданин .
Но вот почему то тебя, как гражданина своей страны, поддерживающего ее политику, совершенно не щаботят те граждане, которых вы бросили, которые сотнями погибают, которые сотнями тысяч бегут с Афганистана..
Я говорю об очередном понте ваших стран, ваших людей в них..
Только и всего..
Вам лишь бы сделать назло России..
Остальное вас не интересует..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2518
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:50
#7732
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Цитата:
111:
Какими диванными? Я сидел один в комнате, на кухне


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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9836
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:50
#7733
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Цитата:
alex_60:
метод воспитания детей по 111 - бухать до потери пульса и позориться на форуме. да папашка еще тот.

Иронично
Что 111 под пивом тут пишет всякое
Потоком выдавая все мысли
А ты вполне трезвый
А хуже пьяного тут такую чушь несёшь
Папаша и дед называется
Позорище для форума))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9836
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:53
#7734
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Цитата:
serg kost:
Вчера ты патриот, а сегодня страну в пол опускаешь?

Нет
Подкидывать тебе кость и ты сам же на ней будешь переобуваться))
И да что для тебя означает "патриот"?))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2159
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:57
#7735
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
102
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 14:07
#7736
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Цитата:
abaika95:
ты сам же будешь переобуваться))

:-). А ну-ка подробней. Где я против Казахстана писал?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2159
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 14:10
#7737
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Цитата:
serg kost:
Где я против Казахстана писал?

Да я иногда с большим удовольствием пишу об этом..
Особенно о продажных чиновниках, о каких то нелепых законах, о нищете, коей у нас быть не должно при нашем то богатстве..
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1539
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 14:18
#7738
Комментарий проходит проверку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 14:18
#7739
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абайка95 позорит казахов.
стыд и срам.
кто то подумает что они все такие.
но нет,один такой в Кустанае.
остальные нормальные адекватные люди.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1526
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 14:20
#7740
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Цитата:
abaika95:
Упивается своим словоблудием а на деле пшик))

Цитата:
111:
Можешь проходить мимо .

Одну рубашку им надели
И завязали на спине.
Но двое их на самом деле
Вот и обиды тоже две.
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