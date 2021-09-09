Отправлено: - 12:45

Уже не ваш земляк:

Какая классная у вас тут истерика случилась под конец вечера)

Цитата:Простейшие одноклеточные организмы размножаются делением и почкованием. Это особенно свойственно дрожжевым грибкам. Когда abaika95 начинает дуть пиво, а это и есть дрожжевой напиток, то в мозгу у него происходит неконтролируемое деление. Отпочковывается бывший 112-й, который сейчас зовётся 111-м и который породил в свое время абайку95.Сначала 112-й был обычным фраером, тырил по мелочам отруби и нес необидную, никому ненужную пургу. И хотя иногда попадались в его бредятине зерна мысли, но было это катастрофически редко. Поэтому он решил сменить имидж, бросить пить, сбросить вес, для чего и выпустил на форумную арену нового клоуна абайку95, видимо хотел похудеть до 95кг. Но без пивной подпитки и куриных окорочков выпущенное на волю существо быстро сделалось злобным и неуправляемым.Тогда решено было вернуть 112-го с новым именем и старым имиджем, чтобы нивелировать яд, сочащийся из абайки95 и затопивший все темы. Но так как abaika95 забрал себе всю имеющуюся злобу, то на долю 111-го остались только сплошные розовые сопли, из которых он безуспешно пытается надувать вялые псевдофилософские пузыри.Сие разделение проявляется тем больше, чем больше выпито их хозяином дрожжевого напитка. Один из подопечных все сильнее звереет, а второй все пуще растекается соплями по страницам форума. Вместе это существо никто не видел, но если сложить его отдельные части то можно предположить, что это злобный толстый карлик, плавающий в розовых соплях. Почему карлик, да потому что у него явно прослеживается типичный комплекс Наполеона.Обитатели форума сегодня могут воочию наблюдать последствия вчерашнего бесконтрольного деления под воздействием увеличенной дозы дрожжевого напитка.С уважением, Маркс. (Специалист по простейшим, их делению и загниванию.)