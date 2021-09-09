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≡ Угнали прямо со штрафстоянки - Вещдок исчез с охраняемой территории в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42333
Угнали прямо со штрафстоянки - Вещдок исчез с охраняемой территории в Костанае
Отправлено: 09.09.21 - 12:11
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Автомобиль жителя Костаная Армана ДОСАЕВА Toyota Rav 4 был 13 мая 2020 года поставлен на штрафстоянку как доказательство по уголовному делу. А 2 марта 2021 года владельцу машины сообщили, что его авто при проверке не оказалось на месте.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1365
Re: Угнали прямо со штрафстоянки - Вещдок исчез с охраняемой...
Отправлено: 09.09.21 - 12:11
#1
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просто сюр какой-то
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2243
Re: Угнали прямо со штрафстоянки - Вещдок исчез с охраняемой...
Отправлено: 09.09.21 - 13:02
#2
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Это просто эпичный северный пушной зверёк! Самая пора нашей стране поменяться названием с Гондурасом.
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