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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
58
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 11:51
#7711
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Цитата:
maxsaf:

Какая классная у вас тут истерика случилась под конец вечера))---

Вот что спирт животворящий делает!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9833
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 11:52
#7712
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Цитата:
elektron:
Тенгизшевройл американская компания? Ну тогда ладно

А вы прежде чем что-то ляпнуть хоть проверьте для начала
Умнее будете казаться
Даже по названию понять можно
Но вы видать не поняли)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9833
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 11:55
#7713
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Старый смотрю побежал жаловаться
Обиделся маленький))
Значит в точку попадаю
Бесит его,аж слюни капают
Человек Мозгами Обделённый
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7728
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 11:56
#7714
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Цитата:
abaika95:
А вы прежде чем что-то ляпнуть хоть проверьте для начала

Тенгизшевройл' (фр. Tengizchevroil, каз. Теңізшевройл) — совместное предприятие, ведущее разработку, добычу, а также сбыт нефти и сопутствующих продуктов.Компания «Тенгизшевройл» является крупнейшим нефтедобывающим предприятием в Казахстане.[2] Компания была основана 6 апреля 1993 года президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым и американской компанией «Шеврон». Срок действия договора соглашения о совместном предприятии составляет 40 лет :-P 8-)

[Исправлено: elektron, 09.09.2021 - 06:57]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9833
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 12:11
#7715
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Цитата:
elektron:
Компания была основана 6 апреля 1993 года президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым и американской компанией «Шеврон». Срок действия договора соглашения о совместном предприятии составляет 40 лет

Вы по пути Макса решили пойти?)
Не умно выставлять часть информации думая что никто не проверит?)
Это очень глупая тактика,аленья как говорит 111)
Процентовку гляньте сколько американских акций и сколько казахстанских
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
100
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 12:16
#7716
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Цитата:
abaika95:
Больше всего Казахстан тут поливают любители России Хотя это смешно когда идиоты понтуються тем что в стране которая строит из себя сверхдержаву врачей всего на 100 человек больше чем в маленькой азиатской провинциальной стране)

Это тут обозвал Казахстан маленькой азиатской страной?!
Который в первой десятке по территории, и девятнадцатый в мире по количеству врачей на душу населения?!
Германия по количеству врачей на душу только 24-я, отстала от Казахстана.
Кстати, США и Украина по этому показателю даже в тридцатку не вошли.
Ты патриот, или "патриот"?

[Исправлено: serg kost, 09.09.2021 - 12:18]

[Исправлено: serg kost, 09.09.2021 - 12:22]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7728
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 12:18
#7717
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Цитата:
abaika95:
Это очень глупая тактика,аленья как говорит 111)

А утверждать, то чего нет, это как? Только на половину американская, уже не американская, а совместная. :-P 8-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
100
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 12:19
#7718
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Цитата:
elektron:
А утверждать, то чего нет, это как?

Это демагогия.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1525
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 12:45
#7719
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Какая классная у вас тут истерика случилась под конец вечера)


Простейшие одноклеточные организмы размножаются делением и почкованием. Это особенно свойственно дрожжевым грибкам. Когда abaika95 начинает дуть пиво, а это и есть дрожжевой напиток, то в мозгу у него происходит неконтролируемое деление. Отпочковывается бывший 112-й, который сейчас зовётся 111-м и который породил в свое время абайку95.

Сначала 112-й был обычным фраером, тырил по мелочам отруби и нес необидную, никому ненужную пургу. И хотя иногда попадались в его бредятине зерна мысли, но было это катастрофически редко. Поэтому он решил сменить имидж, бросить пить, сбросить вес, для чего и выпустил на форумную арену нового клоуна абайку95, видимо хотел похудеть до 95кг. Но без пивной подпитки и куриных окорочков выпущенное на волю существо быстро сделалось злобным и неуправляемым.

Тогда решено было вернуть 112-го с новым именем и старым имиджем, чтобы нивелировать яд, сочащийся из абайки95 и затопивший все темы. Но так как abaika95 забрал себе всю имеющуюся злобу, то на долю 111-го остались только сплошные розовые сопли, из которых он безуспешно пытается надувать вялые псевдофилософские пузыри.

Сие разделение проявляется тем больше, чем больше выпито их хозяином дрожжевого напитка. Один из подопечных все сильнее звереет, а второй все пуще растекается соплями по страницам форума. Вместе это существо никто не видел, но если сложить его отдельные части то можно предположить, что это злобный толстый карлик, плавающий в розовых соплях. Почему карлик, да потому что у него явно прослеживается типичный комплекс Наполеона.

Обитатели форума сегодня могут воочию наблюдать последствия вчерашнего бесконтрольного деления под воздействием увеличенной дозы дрожжевого напитка.

С уважением, Маркс. (Специалист по простейшим, их делению и загниванию.)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2579
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 12:50
#7720
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112-й, как ни сдерживался, наконец, вошёл в свой репертуар.
Забавно будет наблюдать, как они с абайкой станут уживаться на форуме. Тесновато им станет...
В ветках П и ПП ещё будут иметь возможность что-то здравое сказать
Но флуд, где, т.сказать, неформальное человеческое общение - прощай!
Теперь только в личке
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9833
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 12:58
#7721
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Цитата:
serg kost:
Это тут обозвал Казахстан маленькой азиатской страной?! Который в первой десятке по территории, и девятнадцатый в мире по количеству врачей на душу населения?! Германия по количеству врачей на душу только 24-я, отстала от Казахстана. Кстати, США и Украина по этому показателю даже в тридцатку не вошли.

Удивительный чел
То у него мало врачей то мы уже впереди планеты всей)))
С тобой походу так и надо
На противоходе)
Ты так больше объективного выдашь))
Цитата:
elektron:
А утверждать, то чего нет, это как? Только на половину американская, уже не американская, а совместная.

Если 75% по вашему это половина то у меня для вас плохие новости)))
Цитата:
Маркс:

Набор нечитабельной графомании как всегда от псевдокомми
Упивается своим словоблудием а на деле пшик))
Цитата:
таноми52:
Но флуд, где, т.сказать, неформальное человеческое общение - прощай!

Неформальное человеческое общение где шовинистические лицемеры обсирали страну в которой жили и живут- да прощай
Можете в личке друг другу чиркать как вам плохо живётся в РК))
Благо людям ваша дурость не интересна уже
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9833
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:01
#7722
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Цитата:
таноми52:
Забавно будет наблюдать, как они с абайкой станут уживаться на форуме. Тесновато им станет...

111 Человек живой
Со своими мыслями и тревогами
Пишет что думает и не лицемерит
Пишет он часто то что не совпадает с моими понятиями и принципами
Но оспаривать смысла нет,видно что он не упивается этим, назло кому-то
А всякие погремушки,шурки и не землячки нашли на форуме отдушину по вываливанию своего навоза
Все что в них копилось годами решили изливать словестно
Это уже допускать нельзя,надо им навоз обратно запихивать))
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13103
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 13:11
#7723
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опять существо из бочки выпругнуло.
опять свои отходы будет лизать.
ну ,обед же.
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