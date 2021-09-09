Отправлено: - 11:55

В Казахстане курят 1 из 10 женщин и 4 из 10 мужчин, в России - 2 из 10 женщин и 6 из 10 мужчин. «Главные курильщицы» стран СНГ и ЦА, помимо России, живут в Украине и Беларуси. Меньше всего курят женщины Узбекистана и Азербайджана.