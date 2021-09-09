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≡ Дело - табак! В каких странах курят больше и в каких регионах Казахстана самый большой рост цен на сигареты?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42333
Дело - табак! В каких странах курят больше и в каких регионах Казахстана самый большой рост цен на сигареты?
Отправлено: 09.09.21 - 11:55
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В Казахстане курят 1 из 10 женщин и 4 из 10 мужчин, в России - 2 из 10 женщин и 6 из 10 мужчин. «Главные курильщицы» стран СНГ и ЦА, помимо России, живут в Украине и Беларуси. Меньше всего курят женщины Узбекистана и Азербайджана.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13103
Re: Дело - табак! В каких странах курят больше и в каких...
Отправлено: 09.09.21 - 11:55
#1
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в Казахстане больше жуют табак с известью или чем там,
чем курят, средняя азия как никак.
а на юге так поголовно.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22672
Дело - табак! В каких странах курят больше и в каких регионах Казахстана самый большой рост цен на сигареты?
Отправлено: 09.09.21 - 11:57
#2
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Цитата:
alex_60:
в Казахстане больше жуют табак с известью или чем там,

Насвай, называется... :lol:
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