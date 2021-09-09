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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 08:48
Цитата:
Русские в Казахстане для тебя гастарбайтеры, а американские гастарбайтеры для тебя уважаемые люди.
Цитата:
У тебя плохо с восприятием и математикой. А ещё других тут лечишь...
Главное, что остальные поняли, ни у кого больше вопросов нет.
Цитата:
Хохол это не национальность, а состояние души. "Путен", "рашка" чисто хохляцкие придумки из желания хоть словами принизить Россию.
А выглядит это убого.
Цитата:
Вот-вот! Почему абайке разрешено лить грязь на Россию?
abaika95: Если ты сравниваешь американских инженеров и лопатомахателей таджиков то у меня для тебя плохие новости))У тебя нет новостей. Одна демагогия.
Русские в Казахстане для тебя гастарбайтеры, а американские гастарбайтеры для тебя уважаемые люди.
Цитата:
abaika95: Ты раз за разом приводишь разные цифры)) Ты определись уже что доказываешь?
У тебя плохо с восприятием и математикой. А ещё других тут лечишь...
Главное, что остальные поняли, ни у кого больше вопросов нет.
Цитата:
abaika95: путен! Путен!
Хохол это не национальность, а состояние души. "Путен", "рашка" чисто хохляцкие придумки из желания хоть словами принизить Россию.
А выглядит это убого.
Цитата:
111: Им разрешено лить грязь на Россию и на ее союзников, коим является Казахстан..
Вот-вот! Почему абайке разрешено лить грязь на Россию?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 08:59
Цитата:
вы не знаете?
он же работает провокатором тут на форуме.
получает за это гроши.
кормится похлебкой короче за счет форума.
он хуже куатистов, так как работает под крышей.
[Исправлено: alex_60, 09.09.2021 - 09:02]
serg kost:
Почему абайке разрешено лить грязь
Почему абайке разрешено лить грязь
вы не знаете?
он же работает провокатором тут на форуме.
получает за это гроши.
кормится похлебкой короче за счет форума.
он хуже куатистов, так как работает под крышей.
[Исправлено: alex_60, 09.09.2021 - 09:02]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 10:08
Ладно один под пивом был)
А второй то из канады явно трезвый
Но такое ощущение что тоже под градусом писал)
Цитата:
Не буду ничего доказывать
Смысла нет раз ты сделал такой глупый вывод
Перед с....
Бисер не мету Цитата:
Все поняли что ты взял и на ровном месте обо***л свою любимую Россию
Цитата:
Маааакс))
Ну-ка объясни человеку в чем он не прав)
Цитата:
Потомучто всем остальным разрешено лить грязь на Казахстан
Вроде никто не запрещает тута
И никто себя не сдерживает в своих порывах,даже штаны некоторые не снимают)
Цитата:
Ну ладно ты,не обижайся так что я твое место занял
За одно можешь обижаться
у меня то хотябы буйабес
А у тебя собачие кости были
Не ценили тебя старый))
Не ценили
А второй то из канады явно трезвый
Но такое ощущение что тоже под градусом писал)
Цитата:
serg kost:
Русские в Казахстане для тебя гастарбайтеры, а американские гастарбайтеры для тебя уважаемые люди.
Русские в Казахстане для тебя гастарбайтеры, а американские гастарбайтеры для тебя уважаемые люди.
Не буду ничего доказывать
Смысла нет раз ты сделал такой глупый вывод
Перед с....
Бисер не мету Цитата:
serg kost:
Главное, что остальные поняли, ни у кого больше вопросов нет.
Главное, что остальные поняли, ни у кого больше вопросов нет.
Все поняли что ты взял и на ровном месте обо***л свою любимую Россию
Цитата:
serg kost:
Хохол это не национальность, а состояние души. "Путен", "рашка" чисто хохляцкие придумки из желания хоть словами принизить Россию.
Хохол это не национальность, а состояние души. "Путен", "рашка" чисто хохляцкие придумки из желания хоть словами принизить Россию.
Маааакс))
Ну-ка объясни человеку в чем он не прав)
Цитата:
serg kost:
Почему абайке разрешено лить грязь на Россию?
Почему абайке разрешено лить грязь на Россию?
Потомучто всем остальным разрешено лить грязь на Казахстан
Вроде никто не запрещает тута
И никто себя не сдерживает в своих порывах,даже штаны некоторые не снимают)
Цитата:
alex_60:
он же работает провокатором тут на форуме. получает за это гроши. кормится похлебкой короче за счет форума.
он же работает провокатором тут на форуме. получает за это гроши. кормится похлебкой короче за счет форума.
Ну ладно ты,не обижайся так что я твое место занял
За одно можешь обижаться
у меня то хотябы буйабес
А у тебя собачие кости были
Не ценили тебя старый))
Не ценили
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 10:12
Какой-то немец появился в соц сетях
Активно постит видео с рассуждениями о своей жизни в КЗ
Активно постит видео с рассуждениями о своей жизни в КЗ
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 10:13
рано что то из бочки с дер..м
существо пацанчик сегодня вылезло.
до развода еще харькаться начал и облизывать
продукты своей жизнедеятельности.
наслаждается,ничего поделать нельзя.
[Исправлено: alex_60, 09.09.2021 - 10:15]
существо пацанчик сегодня вылезло.
до развода еще харькаться начал и облизывать
продукты своей жизнедеятельности.
наслаждается,ничего поделать нельзя.
[Исправлено: alex_60, 09.09.2021 - 10:15]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 10:19
Смотрю старому опять похлёбку прокисшую подсунули
Теперь весь день тут газовать будет
И кучи накладывать во всех местах
Человек Мыслит Обиженно
Теперь весь день тут газовать будет
И кучи накладывать во всех местах
Человек Мыслит Обиженно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 10:23
Цитата:
то что ты обиженный и так всем давно известно.
и то что мысли у тебя обиженного.
одинокого по жизни,и умеющего только писюлькать
с утра до вечера.до чего тебя одиночество довело,
как собака на всех бросаешься.
прививку хоть сделал от бешенства?
хорошо что хоть один такой в Кустанае,
другие нормальные люди.
abaika95:
Человек Мыслит Обиженно
Человек Мыслит Обиженно
то что ты обиженный и так всем давно известно.
и то что мысли у тебя обиженного.
одинокого по жизни,и умеющего только писюлькать
с утра до вечера.до чего тебя одиночество довело,
как собака на всех бросаешься.
прививку хоть сделал от бешенства?
хорошо что хоть один такой в Кустанае,
другие нормальные люди.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 10:29
Все завелась собака
Теперь весь день тяфкать будет
Люблю слушать собачий Лай по утрам)
Теперь весь день тяфкать будет
Люблю слушать собачий Лай по утрам)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 10:42
пошел умываться пачанчик.
рано сегодня попал он на эту процедуру.
но поделать ничего нельзя.
поиграет в асыки заодно.
[Исправлено: alex_60, 09.09.2021 - 10:46]
рано сегодня попал он на эту процедуру.
но поделать ничего нельзя.
поиграет в асыки заодно.
[Исправлено: alex_60, 09.09.2021 - 10:46]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 11:14
Цитата:
Цитата:
Знатная истерика у самоназначенного "психолога"! Красавчик! А круче можешь?
abaika95:
Перед с.... Бисер не мету
Перед с.... Бисер не мету
Цитата:
abaika95:
ты взял и на ровном месте обо***л
ты взял и на ровном месте обо***л
Знатная истерика у самоназначенного "психолога"! Красавчик! А круче можешь?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7725
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 11:14
Цитата:
abaika95: У вас как всегда пример как в лужу п***ть))Вы точно статью читали? Или как всегда?... просто не поняли о чём? >>Из-за невысокой зарплаты хорошие казахстанские специалисты уезжают работать в разные страны. В Европу, Америку, в Эмиратах очень много наших специалистов. Там они зарабатывают не менее 10 тысяч долларов в месяц. А у нас на рынке не могут предложить такую хорошую зарплату. У меня есть хорошие знакомые, окончившие зарубежные вузы по программе «Болашак» и привлеченные к глобальным нефтегазовым проектам. Они отработали стаж работы в Казахстане. На мой вопрос, почему они дальше не работают в Казахстане, отвечают, что уровень зарплат у нас очень низкий, а на глобальном рынке предлагают оплату свыше 20 тысяч долларов. К примеру, есть казахстанец в компании Saudi Aramco, содержание которого (проживание семьи, соцпакет и прочее) превышает 500 тысяч долларов в год», – подчеркнул Нурлан Жумагулов.>>
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 11:16
Цитата:
А при чем тут Россия?! Или Путин твое сало съел?
abaika95:
Потомучто всем остальным разрешено лить грязь на Казахстан
Потомучто всем остальным разрешено лить грязь на Казахстан
А при чем тут Россия?! Или Путин твое сало съел?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12165
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 11:17
Цитата:
Случайно наткнулся на статью о том, что коренные немцы знают о КЗ
Цитата:
elektron:
Случайно наткнулся на статью о том, что коренные немцы знают о КЗ
Цитата:
Вальтрауд Майер, 56 лет, тренер по здоровому образу жизни: «О Казахстане я знаю очень мало. Например, что там много степей и растет саксаул. Это такое дерево, на котором хорошо жарить каким-то особенным способом мясо. Кажется, это называется шашлИк. Еще там много нефти. Правда, те, кто стоит у власти, все продали или китайцам, или американцам. Своего у Казахстана ничего нет, но его жители про это ничего не знают.
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