Прогноз на 5 дней
ясно+14°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 58% влажность
  • З, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 398 из 398«1...396397398
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2147
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.09.21 - 15:25
#5956
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это..

Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22671
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.09.21 - 15:41
#5957
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вот это..

Помню, отец присылал нам всякие - семена.
Особенно, травы - всякие.
Осенью, в лес, с бутылочкой и травками... :lol:
Они были только у нас... :oops:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22671
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.09.21 - 22:07
#5958
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мордва, ты что тут, появился?... :lol: ;-)
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13101
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.09.21 - 10:59
#5959
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Осенью, в лес, с бутылочкой и травками.


про какую бутылочку ты говоришь?
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22671
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.09.21 - 11:05
#5960
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
про какую бутылочку ты говоришь?

Уже и не - помню,как водка - называлась... :lol: :oops:
Профайл
Страница 398 из 398«1...396397398
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: drakon, alex_60, serg kost

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS