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≡ Пересмотреть систему расчета минимальной зарплаты предлагают в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42330
Пересмотреть систему расчета минимальной зарплаты предлагают в Казахстане
Отправлено: 09.09.21 - 10:50
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- Если спросить чиновников, почему МЗП равняется именно 42 500, 60 000 тенге, какой расчет лежит в основе определения этих сумм, мы вряд ли услышим внятный и аргументированный ответ, - сказал депутат мажилиса Ерлан Смайлов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13101
Re: Пересмотреть систему расчета минимальной зарплаты предлагают...
Отправлено: 09.09.21 - 10:50
#1
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///Пересмотреть систему расчета минимальной зарплаты предлагают в Казахстане//

//Депутаты советуют чиновникам при определении уровня минимальной зарплаты учитывать//

//С 1 января следующего года минимальная зарплата в стране составит 60 000 тенге.//

о каких расчетах речь и советах депутатов речь ,если уже обьявлено
что будет 60000 и точка.
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