Отправлено: - 08:48

abaika95: Если ты сравниваешь американских инженеров и лопатомахателей таджиков то у меня для тебя плохие новости))

abaika95: Ты раз за разом приводишь разные цифры)) Ты определись уже что доказываешь?

abaika95: путен! Путен!

111: Им разрешено лить грязь на Россию и на ее союзников, коим является Казахстан..

Цитата:У тебя нет новостей. Одна демагогия.Русские в Казахстане для тебя гастарбайтеры, а американские гастарбайтеры для тебя уважаемые люди.Цитата:У тебя плохо с восприятием и математикой. А ещё других тут лечишь...Главное, что остальные поняли, ни у кого больше вопросов нет.Цитата:Хохол это не национальность, а состояние души. "Путен", "рашка" чисто хохляцкие придумки из желания хоть словами принизить Россию.А выглядит это убого.Цитата:Вот-вот! Почему абайке разрешено лить грязь на Россию?