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≡ Число заболевших КВИ за сутки еще немного снизилось в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42329
Число заболевших КВИ за сутки еще немного снизилось в Костанайской области
Отправлено: 09.09.21 - 09:11
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За вторник, 7 сентября, в регионе зарегистрировано 187 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,6%. Об этом сообщили в областном информационном штабе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13096
Число заболевших КВИ за сутки еще немного снизилось в Костанайской области
Отправлено: 09.09.21 - 09:11
#1
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сейчас с температурой и кашлем
даже на пцр не направляют.
ставят пневмонию и выписывают антибиотики.
поэтому все эти цифры- брехня.

[Исправлено: alex_60, 09.09.2021 - 09:12]
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