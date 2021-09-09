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≡ Один обрабатывает, другой в залог отдает
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42329
Один обрабатывает, другой в залог отдает
Отправлено: 09.09.21 - 07:51
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Через 15 лет работы на поле директору карасуского ТОО «Макс» заявили: эта земля чужая. В специализированном экономическом суде недавно завершился спор о принадлежности права землепользования. И этот спор директор карасуского ТОО «Макс» Максим АРТЕМУК проиграл. Признается, что неожиданно для себя. Считал, что позиции у него железные, убедительные, говорит, что доказывали очевидное.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
219
Re: Один обрабатывает, другой в залог отдает
Отправлено: 09.09.21 - 07:51
#1
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И кто-то ждёт в эту клоаку инвесторов, при таком то бардаке? Какие инвесторы пойдут в нестабильную правовую систему, которую кидает из стороны в сторону, где сами власти одни и те же земли раздают разным лицам, а потом судами отбирают? Да чёрт с ними, с инвесторами, самим то как быть без них даже?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13096
Re: Один обрабатывает, другой в залог отдает
Отправлено: 09.09.21 - 09:07
#2
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конкретный отжим бизнеса,рейдерский захват.
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