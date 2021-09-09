Re: Один обрабатывает, другой в залог отдает

Отправлено: - 07:51

И кто-то ждёт в эту клоаку инвесторов, при таком то бардаке? Какие инвесторы пойдут в нестабильную правовую систему, которую кидает из стороны в сторону, где сами власти одни и те же земли раздают разным лицам, а потом судами отбирают? Да чёрт с ними, с инвесторами, самим то как быть без них даже?