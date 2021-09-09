Я тут хозяин.. И если бы каждый чувствовал себя таким, а не тряпкой, жалуясь и уезжая в страны Нато, то никаких бы Куатов тут не было.. Но я хозяин своей земли и у меня он не появится точно.. А вы бомбите и дальше Ирак и всех остальных по указке США, миллионы беженцев, сотни тысяч убитых.. Афганистан.. И аы беспокоитессь там о каком то Куате?
Хорошо.. Но что ты скажешь тем, что твоя страна подставила и обрекла на гибель в Афганистане? Куат у нас убивает? А вот вы убили своих союзников, из детей, стариков и женщин.. Ты как то там встаешь на их защиту? Или тебе сразу по зубам и привет депортация? Почему же ты молчишь там? У себя в стране?
Да, вы бросили сотни тысяч людей в Афгане на произвол судьбы, падающие ребята с самолетов вам в помощь.. Но вас интересует имеено какой то таи Куат.. Ты такой жестокий и бессердечный? Убив миллионы, ты думаешь о том, что скажет какой то дебил?
Вы просто двуличные, вы просто те, кому не дают раскрыть рта у себя в стране, зато вас с удовольствием держут за собак, которые ринутся хавать Россию и ее ближайших союзников.. Может быть крайне жестко, но я выразил именно свою мысль, а не ту, которую мне навязывают демократы с США..
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