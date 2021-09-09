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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 513 из 513«1...511512513
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2147
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 02:46
#7681
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Цитата:
maxsaf:
хозяин в КЗ.

Я тут хозяин..
И если бы каждый чувствовал себя таким, а не тряпкой, жалуясь и уезжая в страны Нато, то никаких бы Куатов тут не было..
Но я хозяин своей земли и у меня он не появится точно..
А вы бомбите и дальше Ирак и всех остальных по указке США, миллионы беженцев, сотни тысяч убитых..
Афганистан..
И аы беспокоитессь там о каком то Куате?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2147
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 02:50
#7682
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Цитата:
maxsaf:
Куат - человек

Хорошо..
Но что ты скажешь тем, что твоя страна подставила и обрекла на гибель в Афганистане?
Куат у нас убивает?
А вот вы убили своих союзников, из детей, стариков и женщин..
Ты как то там встаешь на их защиту?
Или тебе сразу по зубам и привет депортация?
Почему же ты молчишь там?
У себя в стране?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2147
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 02:54
#7683
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Да, вы бросили сотни тысяч людей в Афгане на произвол судьбы, падающие ребята с самолетов вам в помощь..
Но вас интересует имеено какой то таи Куат..
Ты такой жестокий и бессердечный?
Убив миллионы, ты думаешь о том, что скажет какой то дебил?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2147
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 02:58
#7684
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Вот это что, граждане из стран Нато?



Для вас это не важно, на что способны вы, для вас важно, что делает какой то дебил..
Ну и где впша хваленая защита для людей?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2147
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 03:01
#7685
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Вы просто двуличные, вы просто те, кому не дают раскрыть рта у себя в стране, зато вас с удовольствием держут за собак, которые ринутся хавать Россию и ее ближайших союзников..
Может быть крайне жестко, но я выразил именно свою мысль, а не ту, которую мне навязывают демократы с США..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2147
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 03:03
#7686
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У нас благо пока разрешено выражать свою мысль..
Особенно против таких, кто хают нас, кто прожил бок о бок когда то с нами, и теперь им дано указание с госдепа, парафинить нас..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 03:17
#7687
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Эх как же кучно пошло :lol: Бомбардировка форума зенитными установками диванных войск :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 03:18
#7688
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Цитата:
111:
И аы беспокоитессь там о каком то Куате?

Точнее о тех, кому он мозг выносит, прикидываясь не говорящим по русски :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 03:19
#7689
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Цитата:
111:
Я тут хозяин..

Сколько слов выучил, хозяин? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 03:22
#7690
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Цитата:
111:
Куат у нас убивает?

Разбоем занимается. Сотку у кого-то отработал :lol: это общеизвестный факт ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 03:38
#7691
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Цитата:
111:
и теперь им дано указание с госдепа, парафинить нас..

Ага, строили завод по производству планшетов, на выходе получили пакеты - а виноват госдеп? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 03:41
#7692
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Цитата:
111:
Учи там у себя индейский что ли..

Зачем? Они тут этого не требуют :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12164
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 04:02
#7693
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Цитата:
111:
Да, вы бросили сотни тысяч людей в Афгане на произвол судьбы

А вы скольких?
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