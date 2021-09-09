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maxsaf:

хозяин в КЗ.

Цитата:Я тут хозяин..И если бы каждый чувствовал себя таким, а не тряпкой, жалуясь и уезжая в страны Нато, то никаких бы Куатов тут не было..Но я хозяин своей земли и у меня он не появится точно..А вы бомбите и дальше Ирак и всех остальных по указке США, миллионы беженцев, сотни тысяч убитых..Афганистан..И аы беспокоитессь там о каком то Куате?