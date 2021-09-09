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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 511 из 511«1...509510511
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:37
#7651
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Цитата:
abaika95:
У них же там, пропаганда что победили только они

Нет, они не побеждали, для них победила Омерика..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9823
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:39
#7652
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Цитата:
Нурбанчик:
Только вот, вами написанное для 111/112/абайка95 не понять и не осмыслить, "Мам&Ко" он/они одним словом.

Вечерний муд...ой кремлебот решил пару фраз воткнуть))
Как я люблю когда мужички на форуме объединяются в целях облизывания друг друга))
Со стороны так нелепо и смешно смотрится)
Ладно таноми раньше это практиковала
Поддакивала каждому кто против меня)
Но теперь уже и мужички не брезгуют)
Макс смотрю открыл свой курс облизывания и теперь в нем решили все отметится)
Тьфу) срамота
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9823
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:41
#7653
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Цитата:
111:
Нет, они не побеждали, для них победила Омерика..

Ты уже всех поуехевших в одну кучу сгребаешь))
Канадцы и россияне в разных странах живут)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:41
#7654
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Цитата:
Нурбанчик:
написанное для 111/112/абайка95

Ну вот еще один, который считает что Омерика выиграла войну..
У него тоже в глазах двоится, но он никогда не спросит администрацию из за генетической боязни, это один человек или все таки два..
Вот такие вот люди тут и остались, маргиналы, которых нужно направлять, психологами стран из Нато..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:42
#7655
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Цитата:
abaika95:
Ты уже всех поуехевших в одну кучу сгребаешь)) Канадцы и россияне в разных странах живут

Разницы нет.
Они в е плюют в тот колодец, из которого пили когда то вместе с нами..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:47
#7656
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И еще гордятся этим..
Что тут заработали и наворовали, тот же Нурбанчик, бывший чиновник, имеет несколько хат в Алматы..
Купил на какие то деньги, которые ту что?, наворовал? хаты в Москве..
Но тем не менее, парафинит народ Казахстана, в том что он, народ, это стадо баранов .
Котооый не умеет воровать..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:52
#7657
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Уехали на готовое и там их сделали умняковыми..
Типа казахстанцы дебилы..
Последние..
Они просто тут наворовали, и поехали туда, где их заставляют гнобить нас..
Это неправильно..
Я может тоде хочу уехать, но плевать на своих соседей, это означает дебилизм..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12151
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:57
#7658
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Какая классная у вас тут истерика случилась под конец вечера))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:58
#7659
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Хотя и соседи у меня не как говорится не айс..
Не знаю что это такое, но так говорит сегодня молодежь.
Но воевать, если уеду, я с ним не стану.
Да, я поспорил с главными насчет стоянки, с глазу на глаз.
Но обкакивать их из за бугра, это ниже моего достоинства..
Как многим из вас,еоторые делают это именно оттуда..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12151
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 02:03
#7660
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Цитата:
111:
Но обкакивать их из за бугра, это ниже моего достоинства..

Сколько новых слов за сегодня выучили? Куат вернется - проверит :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 02:03
#7661
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В США или в Канаде вообще запрет на критику власти..
И как они живут?
Ога, как животные в клетке..
Но..
Им разрешено лить грязь на Россию и на ее союзников, коим является Казахстан..
И еще разрешено, чтоб у них двоилось в глазах..
Ога, как примерно об МН -17..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 02:06
#7662
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Цитата:
maxsaf:
Куат

Ты опять боишься?
Я сказал, кто мою жену начнет учить, я приму неадекватные меры к тому ктт зазочет, чтоб она извинялась.
Я даже вообще не упоминаю этого дебила..
А ты почему боишься и постоянно о нем вспоминаешь?
Ты тоже в неадеквате?
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