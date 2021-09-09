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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:37
Цитата:
Нет, они не побеждали, для них победила Омерика..
abaika95:
У них же там, пропаганда что победили только они
У них же там, пропаганда что победили только они
Нет, они не побеждали, для них победила Омерика..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:39
Цитата:
Вечерний муд...ой кремлебот решил пару фраз воткнуть))
Как я люблю когда мужички на форуме объединяются в целях облизывания друг друга))
Со стороны так нелепо и смешно смотрится)
Ладно таноми раньше это практиковала
Поддакивала каждому кто против меня)
Но теперь уже и мужички не брезгуют)
Макс смотрю открыл свой курс облизывания и теперь в нем решили все отметится)
Тьфу) срамота
Нурбанчик:
Только вот, вами написанное для 111/112/абайка95 не понять и не осмыслить, "Мам&Ко" он/они одним словом.
Только вот, вами написанное для 111/112/абайка95 не понять и не осмыслить, "Мам&Ко" он/они одним словом.
Вечерний муд...ой кремлебот решил пару фраз воткнуть))
Как я люблю когда мужички на форуме объединяются в целях облизывания друг друга))
Со стороны так нелепо и смешно смотрится)
Ладно таноми раньше это практиковала
Поддакивала каждому кто против меня)
Но теперь уже и мужички не брезгуют)
Макс смотрю открыл свой курс облизывания и теперь в нем решили все отметится)
Тьфу) срамота
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:41
Цитата:
Ты уже всех поуехевших в одну кучу сгребаешь))
Канадцы и россияне в разных странах живут)
111:
Нет, они не побеждали, для них победила Омерика..
Нет, они не побеждали, для них победила Омерика..
Ты уже всех поуехевших в одну кучу сгребаешь))
Канадцы и россияне в разных странах живут)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:41
Цитата:
Ну вот еще один, который считает что Омерика выиграла войну..
У него тоже в глазах двоится, но он никогда не спросит администрацию из за генетической боязни, это один человек или все таки два..
Вот такие вот люди тут и остались, маргиналы, которых нужно направлять, психологами стран из Нато..
Нурбанчик:
написанное для 111/112/абайка95
написанное для 111/112/абайка95
Ну вот еще один, который считает что Омерика выиграла войну..
У него тоже в глазах двоится, но он никогда не спросит администрацию из за генетической боязни, это один человек или все таки два..
Вот такие вот люди тут и остались, маргиналы, которых нужно направлять, психологами стран из Нато..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:42
Цитата:
Разницы нет.
Они в е плюют в тот колодец, из которого пили когда то вместе с нами..
abaika95:
Ты уже всех поуехевших в одну кучу сгребаешь)) Канадцы и россияне в разных странах живут
Ты уже всех поуехевших в одну кучу сгребаешь)) Канадцы и россияне в разных странах живут
Разницы нет.
Они в е плюют в тот колодец, из которого пили когда то вместе с нами..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:47
И еще гордятся этим..
Что тут заработали и наворовали, тот же Нурбанчик, бывший чиновник, имеет несколько хат в Алматы..
Купил на какие то деньги, которые ту что?, наворовал? хаты в Москве..
Но тем не менее, парафинит народ Казахстана, в том что он, народ, это стадо баранов .
Котооый не умеет воровать..
Что тут заработали и наворовали, тот же Нурбанчик, бывший чиновник, имеет несколько хат в Алматы..
Купил на какие то деньги, которые ту что?, наворовал? хаты в Москве..
Но тем не менее, парафинит народ Казахстана, в том что он, народ, это стадо баранов .
Котооый не умеет воровать..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:52
Уехали на готовое и там их сделали умняковыми..
Типа казахстанцы дебилы..
Последние..
Они просто тут наворовали, и поехали туда, где их заставляют гнобить нас..
Это неправильно..
Я может тоде хочу уехать, но плевать на своих соседей, это означает дебилизм..
Типа казахстанцы дебилы..
Последние..
Они просто тут наворовали, и поехали туда, где их заставляют гнобить нас..
Это неправильно..
Я может тоде хочу уехать, но плевать на своих соседей, это означает дебилизм..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:57
Какая классная у вас тут истерика случилась под конец вечера))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:58
Хотя и соседи у меня не как говорится не айс..
Не знаю что это такое, но так говорит сегодня молодежь.
Но воевать, если уеду, я с ним не стану.
Да, я поспорил с главными насчет стоянки, с глазу на глаз.
Но обкакивать их из за бугра, это ниже моего достоинства..
Как многим из вас,еоторые делают это именно оттуда..
Не знаю что это такое, но так говорит сегодня молодежь.
Но воевать, если уеду, я с ним не стану.
Да, я поспорил с главными насчет стоянки, с глазу на глаз.
Но обкакивать их из за бугра, это ниже моего достоинства..
Как многим из вас,еоторые делают это именно оттуда..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 02:03
Цитата:
Сколько новых слов за сегодня выучили? Куат вернется - проверит
111:
Но обкакивать их из за бугра, это ниже моего достоинства..
Но обкакивать их из за бугра, это ниже моего достоинства..
Сколько новых слов за сегодня выучили? Куат вернется - проверит
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 02:03
В США или в Канаде вообще запрет на критику власти..
И как они живут?
Ога, как животные в клетке..
Но..
Им разрешено лить грязь на Россию и на ее союзников, коим является Казахстан..
И еще разрешено, чтоб у них двоилось в глазах..
Ога, как примерно об МН -17..
И как они живут?
Ога, как животные в клетке..
Но..
Им разрешено лить грязь на Россию и на ее союзников, коим является Казахстан..
И еще разрешено, чтоб у них двоилось в глазах..
Ога, как примерно об МН -17..
-
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