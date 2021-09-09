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Что то Солнепек ее не вставил, сдишком уж наиграно что ли..

Цитата:Солнцепек это пропагандистская сказка про Донбасс?Так ее в России все на смех поднялиДаже некоторые охранительные патриотыГоворят глупее клюквы, пропаганда пока ещё не снимала) в то же череде и Крым,и крымский мост и август восьмого и 28 панфиловцев (хотя визуал тут хорош) и череда военно пропагандисткой скучнятины типо Т34,Калашников,танкисты,Собибор,Зоя,на Париж.Щас вот дяватаев вышел,говорят тоже бред а следом фильм про летчков ил 2 штурмовик.Вообщем российская фильмовская мафия крепко села на гос заказ по возвеличиванию победы в ВОВВзрывов много а "Они сражались за родину" что-то всеровно не получаетсяТрагизма нагонят а в "Аты-баты шли солдаты" тоже не могут)