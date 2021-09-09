Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 00:58
О как в, России целый глава МЧС погиб
Что-то как-то очень нелепо погиб
Прям перед выборами
Что-то как-то очень нелепо погиб
Прям перед выборами
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:01
Стыдно..
И этим тоже пользуется НГ, типа вы демократы, любители БЛМ или сексуальных меньшинств, но демократы..
Вы тут говорите одно, своим властям другое..
Вы как Близнецы, знак Зодиака, думаете как бы соврать в одном, чтобы правильно соврать в другом..
И этим тоже пользуется НГ, типа вы демократы, любители БЛМ или сексуальных меньшинств, но демократы..
Вы тут говорите одно, своим властям другое..
Вы как Близнецы, знак Зодиака, думаете как бы соврать в одном, чтобы правильно соврать в другом..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:04
Сидят у себя на новой Родине и провоцируют..
Попровоцируйте у себя, скажите Крым это Россия..
Слабо?
То то..
Попровоцируйте у себя, скажите Крым это Россия..
Слабо?
То то..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:05
Аы только и у еете, как начать обзывать героев войны..
Умерших, не способных ответить..
Демократия понимаешь..
Умерших, не способных ответить..
Демократия понимаешь..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:10
А если бы прямо в глаза моему деду, до 1988го, когда он умер?
Кто то бы из вас сказал, что это дебил?
Как сказал не Наш уже земляк?
Да он из двустволки бы застрелил такого, которой отгонял волков на бригаде..
У вам уже не ствда ни совести нет как говорится..
Гачинаете обзывать героев войны, просто так..
Кто то бы из вас сказал, что это дебил?
Как сказал не Наш уже земляк?
Да он из двустволки бы застрелил такого, которой отгонял волков на бригаде..
У вам уже не ствда ни совести нет как говорится..
Гачинаете обзывать героев войны, просто так..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:22
Сидят..
Двоится у них в глазах..
А просто спросить у администрации пробовали?
Или так же боитесь, на генетическом уровне, не видев например в своей жизни тигра, или медведя, уже на генном уровне просто боитесь его?
Спросите, это один человек или их двое?
Слабо?
То то..
Вот из вас и веревки и вьют..
Потому что вы безголосые, без языка любого, хоть китайского..
Вы боитесь..
Как и боялись всегда..
Двоится у них в глазах..
А просто спросить у администрации пробовали?
Или так же боитесь, на генетическом уровне, не видев например в своей жизни тигра, или медведя, уже на генном уровне просто боитесь его?
Спросите, это один человек или их двое?
Слабо?
То то..
Вот из вас и веревки и вьют..
Потому что вы безголосые, без языка любого, хоть китайского..
Вы боитесь..
Как и боялись всегда..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:27
Говорит, у меня мол двоится в глазах..
Это что?
Да ничего, просто это натуральный дэбилизм..
Зачем это говорить мне?
Ну задай, не трусь, вопросы к администрации..
Боимся .
Вы боялись как в КЗ, так и боитесь даже тут, спросить у наших так сказать чиновников с НГ, правда ли это..
Вы просто трусы, согласны?
Это что?
Да ничего, просто это натуральный дэбилизм..
Зачем это говорить мне?
Ну задай, не трусь, вопросы к администрации..
Боимся .
Вы боялись как в КЗ, так и боитесь даже тут, спросить у наших так сказать чиновников с НГ, правда ли это..
Вы просто трусы, согласны?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:28
Себя жалеют, мужики, жалуются..
Это вообще что?
Это вообще что?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:30
Цитата:
Солнцепек это пропагандистская сказка про Донбасс?
Так ее в России все на смех подняли
Даже некоторые охранительные патриоты
Говорят глупее клюквы, пропаганда пока ещё не снимала) в то же череде и Крым,и крымский мост и август восьмого и 28 панфиловцев (хотя визуал тут хорош) и череда военно пропагандисткой скучнятины типо Т34,Калашников,танкисты,Собибор,Зоя,на Париж.Щас вот дяватаев вышел,говорят тоже бред а следом фильм про летчков ил 2 штурмовик.
Вообщем российская фильмовская мафия крепко села на гос заказ по возвеличиванию победы в ВОВ
Взрывов много а "Они сражались за родину" что-то всеровно не получается
Трагизма нагонят а в "Аты-баты шли солдаты" тоже не могут)
111:
Что то Солнепек ее не вставил, сдишком уж наиграно что ли..
Что то Солнепек ее не вставил, сдишком уж наиграно что ли..
Солнцепек это пропагандистская сказка про Донбасс?
Так ее в России все на смех подняли
Даже некоторые охранительные патриоты
Говорят глупее клюквы, пропаганда пока ещё не снимала) в то же череде и Крым,и крымский мост и август восьмого и 28 панфиловцев (хотя визуал тут хорош) и череда военно пропагандисткой скучнятины типо Т34,Калашников,танкисты,Собибор,Зоя,на Париж.Щас вот дяватаев вышел,говорят тоже бред а следом фильм про летчков ил 2 штурмовик.
Вообщем российская фильмовская мафия крепко села на гос заказ по возвеличиванию победы в ВОВ
Взрывов много а "Они сражались за родину" что-то всеровно не получается
Трагизма нагонят а в "Аты-баты шли солдаты" тоже не могут)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:31
Зарегинился ради меня блин..
Чтобы материть моего деда, героя войны..
Это вообще что?
Это правильно, материть умершего деда ни с того ни с сего?
Демократы с чужбин?
Чтобы материть моего деда, героя войны..
Это вообще что?
Это правильно, материть умершего деда ни с того ни с сего?
Демократы с чужбин?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:33
Хорошо модеры потерли..
Но уехавшие так не считают..
Они считают что Омерика победила Германию..
Молодцы..
Но уехавшие так не считают..
Они считают что Омерика победила Германию..
Молодцы..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2143
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:34
Цитата:
Всё совершено верно Вами сказано.
Только вот, вами написанное для 111/112/абайка95 не понять и не осмыслить, "Мам&Ко" он/они одним словом.
serg kost:
Что для государства хуже? Отъезд одного Куата, или дополнительный отъезд врачей? Ответ ясен любому, кроме тебя.
Что для государства хуже? Отъезд одного Куата, или дополнительный отъезд врачей? Ответ ясен любому, кроме тебя.
Всё совершено верно Вами сказано.
Только вот, вами написанное для 111/112/абайка95 не понять и не осмыслить, "Мам&Ко" он/они одним словом.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:34
Там только заикнись, где нибудь в Канаде о том, что СССР и ее герои выиграли войну, так сразу их в Гуантанамо..
Вот и провоцируют тут, что наши ветераны, это не Герои, это просто куски мяса..
Вот и провоцируют тут, что наши ветераны, это не Герои, это просто куски мяса..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:35
Цитата:
Да брось ты уже
Он же просто пытался поддеть неумело
И плевать ему на какую тему Провоцировать кухонному герою
Совсем уже оросиянился
У них же там, пропаганда что победили только они а остальные им снаряды подносили))
Вот и несут чушь)
111:
Зарегинился ради меня блин.. Чтобы материть моего деда, героя войны.. Это вообще что?
Зарегинился ради меня блин.. Чтобы материть моего деда, героя войны.. Это вообще что?
Да брось ты уже
Он же просто пытался поддеть неумело
И плевать ему на какую тему Провоцировать кухонному герою
Совсем уже оросиянился
У них же там, пропаганда что победили только они а остальные им снаряды подносили))
Вот и несут чушь)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.09.21 - 01:36
Цитата:
Что конкретно?
Или лпять, никакой конкретики, просто цыганский наговор?
Нурбанчик:
Только вот, вами написанное для 111/112/
Только вот, вами написанное для 111/112/
Что конкретно?
Или лпять, никакой конкретики, просто цыганский наговор?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 29
|Зарегистрированные пользователи: Нурбанчик, maxsaf, 111
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать