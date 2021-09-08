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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12149
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:07
#7606
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Цитата:
111:
Русский к слову.. Никуда не хочет ехать..

Ну это пока ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:08
#7607
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Цитата:
serg kost:
А вот в Казахстане сколько раз нефтяники и строители бастовали против несправедливо высоких зарплат иностранцев з

Вся нефть, продана Китайцам, которые завозят рабочих из Китая и платят им больше,это же - свои.
А казахи, получается - чужие, гастарбайтеры, в своей стране. Позор... 8-) :-o :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12149
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:09
#7608
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Цитата:
таноми52:
Уж сколько раз говорилось о стимулировании абаек, но, видно, каждый хочет и себя показать

У меня есть собака, правда гавкает иногда на всех подряд. Но все равно рука сама тянется ее за ухом погладить :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12149
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:11
#7609
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Цитата:
drakon:

Интересно, когда китайский станет языком межнационального общения? ))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2578
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:12
#7610
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Цитата:
Vit:
Красивые красные лабутены.


Ножки тоже ничего, кто понимает толк ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7724
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:16
#7611
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Цитата:
maxsaf:
Интересно, когда китайский станет языком межнационального общения? ))

он там уже давно язык межнационального общения, мой пост 7591 :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
57
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:18
#7612
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Цитата:
таноми52:

Уж сколько раз говорилось о стимулировании абаек, но, видно, каждый хочет и себя показать

А вот зачем надо было это тупое животное в арафатке истории учить?! Оно же ведь необучаемое!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2104
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:26
#7613
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Цитата:
elektron:
гложут тогда меня сомнения, зачем мы тогда вообще на

Вам просто скушно..
Ну давайте посмотрим в реалии, вам больше разговаривать не о чем, спорить, дискутировать..
Когда у всех мнение одно..
Тогда как в Ойропе, допустим в Финляндии, только застрелиться остается..
Потому что смысла нет, жить..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2104
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:28
#7614
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Цитата:
maxsaf:
Ну это пока

Да я тоже своей, русской, крещеной христианке, говорю поехали в Боглановичи к моим по отцу родным, она, нет, только КЗ..
Вот парадокс то..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7724
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:30
#7615
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Цитата:
abaika95:
elektron: Тобишь совсем ничего? Даже работать не пробовали? Ответ и вопрос невпопад)

Это был вопрос и вопрос вообще-то :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2578
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:32
#7616
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А вот зачем надо было это тупое животное в арафатке истории учить?! Оно же ведь необучаемое!


Как говорит Нур, это было не для абаек, а для молодых, которые учат историю по местным учебникам
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7724
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:34
#7617
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Цитата:
111:
Вам просто скушно..

Не Марик не скучно, просто бывает веселей, жизнь то она одна. И радоваться каждой минуте нужно, особенно если живой проснулся
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2104
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:38
#7618
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Цитата:
elektron:
Марик не скучно, просто бывает веселей, жизнь то она одна. И радоваться каждой минуте нужно, особенно если живой проснулся

Ну я так думаб, и не надо тогда обижаться так сильно, чтобы помнить что то годами, десятилетиями..
Все мы дети в одной песочнице..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2104
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:57
#7619
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Сейчас своей включил Солнцепек..



Крен знает, правда или нет, но она думает что правда..
Я то ее не травлю специально, ни на тез и ни на этих .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2104
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.09.21 - 23:59
#7620
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Везде мы должны быть немного более мудрыми..
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